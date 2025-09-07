كتب- أحمد السعداوي:

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، ميكيلي كواروني سفير دولة إيطاليا لدى مصر؛ لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التصنيع المختلفة.

جاء ذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي، بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال بيان صادر عن وزارة الإنتاج الحربي، اليوم الأحد، إن وزير الدولة للإنتاج الحربي استهل اللقاء بالترحيب بالسفير الإيطالي والوفد المرافق له، مؤكدًا علاقات التعاون القوية والممتدة تاريخيًّا بين مصر وإيطاليا والتي تشهد تطورًا ملحوظًا بالفترة الحالية، بدعم من القيادة السياسية بالبلدين.

وقام الوزير باستعراض الإمكانات التصنيعية والتكنولوجية والفنية للشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي والتي تتبعها (15) شركة صناعية، بالإضافة إلى شركة للإنشاءات، وأخرى لنظم المعلومات، ومركز للتميز العلمي والتكنولوجي، وشركة للصيانة، وقطاع للتدريب ومركز طبي وميادين اختبار للذخيرة والأسلحة وأكاديمية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، وهو ما يجعلها ضلعًا مهمًّا في الصناعة الوطنية.

وأكد صلاح أن الدور الأساسي للوزارة يتمثل في تلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة بالمنتجات العسكرية (من ذخائر صغيرة ومتوسطة وثقيلة، وأسلحة، ومعدات، ودبابات ومركبات مدرعة، وأنظمة إلكترونية متطورة) والتي يتم تصنيعها وفقًا لأحدث التكنولوجيات، وتتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركات التابعة للوزارة لتصنيع منتجات مدنية بجودة عالية وأسعار تنافسية، والمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة.

وأوضح الوزير أن وزارة الإنتاج الحربي تحرص على الانفتاح والتعاون مع كل الشركات العالمية العاملة في مجالات مماثلة في ضوء اهتمام الوزارة بكل ما يخص الصناعة وتوسيع دائرة منتجاتها العسكرية والمدنية ورفع جودتها وقدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالسعي إلى توطين أحدث تكنولوجيات التصنيع بمختلف المجالات.

وأشار الوزير إلى وجود شراكات تعاونية مثمرة بين شركات الإنتاج الحربي والعديد من الشركات الإيطالية؛ مثل التعاون القائم الذي يجمع بين إحدى شركات الإنتاج الحربي والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين وشركة SILES for DP الإيطالية للتعاون لإنشاء 6 صوامع حقلية بمحافظات المنيا والشرقية والمنوفية.. وغيرها من الشركات الإيطالية؛ سواء في المجال العسكري أو المدني، معربًا عن تطلعه لاستمرار هذا التعاون الوثيق وتطلعه إلى فتح آفاق جديدة لعقد شراكات ثنائية استراتيجية بمختلف المجالات تعود بالنفع على الجانبين.

وحرص وزير الدولة للإنتاج الحربي على توجيــه الدعــوة للشركات الإيطالية للمشاركة في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2025" والمقرر إقامته بمصر خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر 2025 بمركز مصر للمعارض الدولية.

وأعرب ميكيلي كواروني سفير دولة إيطاليا لدى مصر، عن سعادته بعقد هذا اللقاء، مؤكدًا وجود تفاهم متبادل بشأن ضرورة دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام في مختلف المجالات، مضيفًا أن هناك فرصًا مهمة لتعزيز التعاون العسكري والمدني بين الجانبين، خصوصًا أن البلدين يتمتعان بإمكانات اقتصادية وتصنيعية كبيرة، مؤكدًا أن مصر تُعد من الوجهات الاستثمارية الواعدة؛ نظرًا لموقعها الجغرافي الفريد الذي يربط بين إفريقيا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط، إلى جانب توافر الطاقة والبنية التحتية المتطورة والكوادر البشرية المتميزة، وهي عوامل تدعم جذب الاستثمارات الصناعية، مشيدًا بالتطور الملحوظ الذي تشهده مصر في مختلف المجالات، مثمنًا دورها المؤثر والفاعل في محيطها الإقليمي والدولي ودورها في دعم وحفظ السلام والاستقرار بالمنطقة.

وأشار كواروني إلى اهتمام الشركات الإيطالية بالتعاون مع شركات الإنتاج الحربي في ضوء ما تتميز به من إمكانات تصنيعية وفنية متميزة ولما لها من دور حيوي وفعال في تعميق وتوطين التكنولوجيات الحديثة بمختلف مجالات الإنتاج، وباعتبارها إحدى أهم الأذرع الصناعية في مصر، لافتًا إلى أهمية مواصلة تعزيز الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية وضرورة تبادل الزيارات للمتخصصين والوفود الفنية بين الجانبين للوقوف على الإمكانات التكنولوجية والتصنيعية لدى الطرفين على أرض الواقع، وتحديد موضوعات التعاون المشترك في مجالات التصنيع المختلفة بدقة، مضيفًا أن هذه الزيارات تمثل مجالًا خصبًا لعقد شراكات استراتيجية مثمرة، خصوصًا في ظل علاقات الصداقة التعاونية المتينة بين مصر وإيطاليا.

اقرأ أيضًا:

أمطار وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

مصدر يكشف الموعد النهائي لافتتاح حديقة الحيوان بالجيزة

اليوم.. الأوقاف تعلن إقامة صلاة الخسوف بالمساجد الكبرى