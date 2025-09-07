خسوف القمر الكلي النادر.. خريطة 11 منطقة يمكنها متابعة الظاهرة

كتب- محمد نصار:

تشهد مصر ومعظم الدول العربية، مساء اليوم، ظاهرة الخسوف الكلي للقمر، والتي تُعد من أبرز الأحداث الفلكية التي يمكن رصدها بالعين المجردة دون الحاجة لأي أدوات خاصة.

ويمكن متابعة الخسوف في مناطق واسعة، وفق ما ذكره المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تشمل:

1- أوروبا.

2- آسيا.

3- أستراليا.

4- أفريقيا.

5- غرب أمريكا الشمالية.

6- شرق أمريكا الجنوبية.

7- المحيط الأطلسي.

8- المحيط الهندي.

9- المحيط الهادي.

10- القطب الشمالي.

11- القطب الجنوبي.

يُذكر أن ظاهرة الخسوف القمري تساعد في التأكد من بدايات الأشهر الهجرية، حيث تحدث دومًا في منتصف الشهر القمري عند اكتمال البدر، عندما تكون الأرض بين الشمس والقمر على خط واحد تقريبًا.

