افتتاح معرض "أهلا مدارس" بأرض المعارض لتوفير المستلزمات بأسعار مخفضة

كتب- محمد نصار:

افتتح الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، فعاليات معرض "أهلا مدارس"، الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة، بأرض المعارض بمدينة نصر خلال الفترة من 8 إلى 22 سبتمبر الجاري.

وأكد محافظ القاهرة، أن المحافظة تشارك هذا العام بجناح خاص لشباب الخريجين، بالتعاون مع منصة "أيادي مصر"، لعرض منتجاتهم داخل المعرض، مشيرًا إلى أن المعروضات تُطرح بأسعار تنافسية وتخفيضات تصل إلى 30% عن مثيلاتها في الأسواق.

وأوضح أن جناح شباب الخريجين يهدف إلى دعم أصحاب المشروعات الصغيرة، ويضم منتجات متنوعة تشمل الحقائب المدرسية، والأدوات الكتابية، والكشاكيل، وأدوات حفظ الطعام والمشروبات (لانش بوكس) مصنوعة محليًا بجودة عالية.

ودعا المحافظ المواطنين إلى الاستفادة من معارض "أهلا مدارس" المنتشرة في مختلف المناطق، والتي تتيح جميع المستلزمات المدرسية بأسعار مناسبة، في إطار تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية مع بداية العام الدراسي الجديد.

وتشارك في معارض "أهلا مدارس 2025" كبرى شركات القطاعين العام والخاص، لتوفير كل ما يحتاجه الطلاب بجميع المراحل التعليمية من ملابس وأحذية وزي مدرسي وحقائب وكراسات وأقلام، بأسعار مخفضة تقل عن نظيرتها في الأسواق.

اقرأ أيضًا:

أمطار وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

مصدر يكشف الموعد النهائي لافتتاح حديقة الحيوان بالجيزة

اليوم.. الأوقاف تعلن إقامة صلاة الخسوف بالمساجد الكبرى