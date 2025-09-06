إعلان

أحمد موسى: معبر رفح لن يكون بوابة للتهجير القسري

09:40 م السبت 06 سبتمبر 2025

أحمد موسى

كتبت- داليا الظنيني:

كشف الإعلامي أحمد موسى عن وجود تنسيق مباشر بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجماعة الإخوان، مؤكدًا أن التحركات الإقليمية الحالية لا تتم بمعزل عن هذه العلاقة.

وقال موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد": "نتنياهو هو من يقوم بتحريك جماعة الإخوان"، موضحًا أن الجماعة الإرهابية لا تتحرك بمفردها، بل تعمل بتنسيق مع إسرائيل في خطوات محددة تؤثر على استقرار المنطقة.

وأشار موسى، إلى الموقف المصري الثابت تجاه معبر رفح، موضحًا: "معبر رفح من الجانب المصري مفتوح لدخول المساعدات الإنسانية فقط"، مؤكدًا أنه لن يكون بوابة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم ولن يكون أداة للتهجير القسري".

وأكد مقدم "على مسئوليتي"، أن المتابعة الدقيقة للتفاصيل جعلت مصر على دراية كاملة بكل التحركات، مضيفًا: "مصر لديها رؤية كاملة وتتابع كل التفاصيل، والرئيس السيسي أكد أن مصر تتحرك وفق خطوات مدروسة ومدروسة جيدًا".

وشدد موسى على أن مخططات نتنياهو لن تنجح، مشيرًا إلى أن مصر تدرك نوايا رئيس الوزراء الإسرائيلي وخططه، وتعمل على منع أي محاولات للتهجير أو السيطرة على الوضع الإنساني في غزة.

وأكد الإعلامي أحمد موسى: "إحنا عارفين نتنياهو عايز يعمل إيه، لكن ما يسعى نتنياهو لتحقيقه لن يحدث تحت أي ظرف، معبر رفح يظل مفتوحًا لدعم الشعب الفلسطيني بالمساعدات الإنسانية، ومصر تلعب دور الحامي والداعم للشعب الفلسطيني بشكل مستمر منذ بداية الأزمة".

