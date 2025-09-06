وزير الخارجية: القضية الوجودية الأولى لمصر هي قضية المياه

كتب- عمرو صالح:

قال الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، إن هناك مؤامرات وتحديات وجودية تحيط بمصر والمنطقة العربية من كل الجبهات، مشيرا إلى أن التاريخ لم يشهد من قبل اندلاع أزمات بهذا الشكل المتزامن حول مصر.

وأضاف عبد العاطي خلال كلمته في الصالون الثقافي بماسبيرو، أن فلسطين هي القضية الأولى لمصر، وأن ما يحدث في غزة من إبادة وتجويع يهدد القضية برمتها.

ولفت عبدالعاطي إلى أن هناك استهدافًا ممنهجًا بالقتل حتى لمن يحاولون الحصول على طعام لأسرهم، موضحًا أن الشاحنات التي تدخل إلى القطاع تدخل على استحياء، وأقصى تقديراتها لا تتجاوز 200 شاحنة.

وأكد وزير الخارجية أن القضية الوجودية الأولى لمصر هي قضية المياه، وأنه لا يمكن التهاون فيها ولو في قطرة مياه واحدة، منوهًا إلى أن التحديات تنفجر حول مصر في وقت واحد، وأن المؤسسات المصرية لن تسمح بالمساس بمصالحها وأمنها القومي، ومن ضمنها المصالح المائية.

وأكد عبد العاطي أن الدولة المصرية مستمرة في الحفاظ على مصالحها والدفاع عنها، وكذلك الدفاع عن المصالح العربية، مشددًا على أن مصر لن تمس بسوء.

