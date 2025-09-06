التضامن تكشف تفاصيل حصر الحضانات على مستوى الجمهورية

كتب- حسن مرسي:

أكدت الدكتورة هانم عمر، مدير عام شؤون الطفل بوزارة التضامن الاجتماعي، أن الدكتورة مايا مرسي تولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة عملية حصر الحضانات على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أن هذه العملية وصلت إلى يومها الـ95 وتستمر في مرحلة التدقيق وتحليل البيانات.

خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، قالت عمر، إن هذا الحصر يهدف إلى ضمان جودة الرعاية والعملية التربوية في الحضانات.

وأوضحت مدير عام شؤون الطفل بوزارة التضامن أن مرحلة الإعداد للحصر كانت حاسمة، حيث ساهمت في تذليل العديد من العقبات التي ظهرت خلال التفتيش الميداني.

وأضافت أن تنوع البيئات الجغرافية والاجتماعية في المحافظات شكل تحديًا كبيرًا لفرق العمل، مما استدعى استراتيجيات دقيقة للتعامل مع هذه الاختلافات.

وأشارت إلى أن توعية أصحاب الحضانات والمواطنين كانت خطوة أساسية، رغم الصعوبات التي واجهتها، مؤكدة أن الهدف الأساسي يتجاوز تقديم الرعاية إلى ضمان جودة العملية التربوية التي تُشكل أساس بناء شخصية الطفل.

وأشارت عمر إلى أن الحضانات تُعتبر مدارس مصغرة تلعب دورًا حيويًا في غرس القيم والمعارف الأساسية للأطفال، مؤكدة أن الوزارة تسعى إلى تعزيز الرقابة لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة.

وشددت مدير عام شؤون الطفل بوزارة التضامن الاجتماعي، على أن الجهود المبذولة تهدف إلى خلق بيئة تربوية آمنة ومثمرة تسهم في تنشئة جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل.

اقرأ أيضا:

القاهرة 33 درجة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد بدرجات الحرارة

https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2025/9/6/2849414

عباس شراقي: بدء ارتفاع معدل هطول الأمطار في حوض النيل الأزرق

https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2025/9/6/2849390/