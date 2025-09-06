الغرف السياحية: شرم الشيخ ضمن أفضل 20 وجهة في العالم

(أ ش أ):

أعلنت صحيفة "The Times" البريطانية في إنجاز جديد يضاف إلى رصيد النجاحات السياحية لمصر، اختيار مدينة شرم الشيخ ضمن قائمة أفضل 20 وجهة سياحية على مستوى العالم لشهر نوفمبر 2025، تقديرًا لما تتمتع به من مقومات طبيعية فريدة وأنشطة سياحية متكاملة تجعلها وجهة متميزة على خريطة السياحة العالمية.

وأشارت الصحيفة - حسب بيان صادر عن محافظة جنوب سيناء اليوم السبت - إلى أن شرم الشيخ تُعد من أفضل المقاصد لممارسة رياضة الغوص خلال شهر نوفمبر، لما تتميز به مياه البحر الأحمر من صفاء استثنائي يتيح الاستمتاع بمشاهدة الشعاب المرجانية الخلابة وتنوع الحياة البحرية، بما في ذلك الأسماك النادرة والأخطبوطات، وأنياب البحر، إلى جانب إمكانية مشاهدة أسماك القرش ذو الرأس الأبيض.

وأفاد البيان أن محافظ جنوب سيناء، الدكتور خالد مبارك صرح تعقيبا على ذلك الإنجاز، بأن هذا التصنيف العالمي يعكس جهود الدولة المصرية بقيادة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وتضافر كافة مؤسساتها وأجهزتها المعنية، من خلال استراتيجية الدولة 2030 التي يقودها مجلس الوزراء بمشاركة وزارات السياحة والآثار، الطيران المدني ومحافظة جنوب سيناء، إلى جانب الأجهزة الأمنية والتنفيذية والمستثمرين وغرف السياحة والفندقة، في إطار منظومة متكاملة من التعاون والتناغم.

وأضاف المحافظ أن هذه الجهود شملت تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات السياحية، إلى جانب إطلاق حملات ترويجية دولية وتنظيم فعاليات كبرى عززت من موقع شرم الشيخ على خريطة السياحة العالمية، لتتبوأ مكانتها كوجهة سياحية متكاملة ترقى لأعلى المعايير الدولية.

وأفاد البيان بأن هذا الإنجاز يؤكد أن شرم الشيخ ليست فقط جوهرة شواطئ البحر الأحمر بموقعها الفريد على خليجي السويس والعقبة، بل هي أيضًا نموذج حي للتعاون المثمر بين الدولة والقطاع الخاص في تقديم تجربة سياحية عالمية المستوى، بما يعكس الوجه الحضاري لمصر ويعزز قدرتها التنافسية في جذب السياحة الدولية.