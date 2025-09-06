النقل تناشد المواطنين المساهمة في التوعية بخطورة رشق القطارات بالحجارة

كتب- محمد نصار:

أصدرت وزارة النقل، اليوم، بيانًا ناشدت فيه المواطنين التعاون مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر في التوعية بخطورة ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة، والتي تكررت مؤخرًا بشكل لافت خاصة على خطوط الضواحي.

وأكدت الوزارة، أن هذه الممارسات لا تشكل فقط تهديدًا مباشرًا لسلامة الركاب وسائقي القطارات، وإنما تتسبب أيضًا في إلحاق أضرار بالجرارات والعربات، الأمر الذي يستلزم إصلاحها من ميزانية السكك الحديدية، ما يمثل عبئًا إضافيًا على موارد الهيئة.

وشدد البيان، على أن مرفق السكك الحديدية مملوك لجميع المواطنين ويخدم ملايين الركاب يوميًا، وهو ما يتطلب الحفاظ عليه وحمايته من أي سلوكيات سلبية أو ممارسات تهدد سلامة التشغيل وانتظام الخدمة.

واختتمت وزارة النقل بيانها بدعوة المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في التوعية بخطورة هذه الظاهرة السلبية، باعتبار أن مواجهة مثل هذه السلوكيات مسؤولية مجتمعية مشتركة تساهم في تعزيز سلامة الركاب والحفاظ على أحد أهم المرافق الحيوية في الدولة.

