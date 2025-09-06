11 صورة لحديقة الأزبكية وأكشاك الكتب الجديدة

كتب- محمد نصار:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم مشروع إحياء حديقة الأزبكية التراثية بعد الانتهاء من أعمال التطوير، استعدادًا لافتتاحها قريبًا وإتاحتها للجمهور كمتنفس ومتنزه لسكان القاهرة.

رافقه خلال الجولة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وعدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.

وأكد وزير الإسكان، أن الحديقة تُعد أحد أعرق الحدائق بالقاهرة الخديوية، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير تضمنت ترميم النافورة الأثرية، وإعادة تأهيل الأشجار القديمة، وتجديد البحيرة، إلى جانب الحفاظ على المباني ذات القيمة التاريخية.

وأضاف أن المشروع يأتي ضمن خطة شاملة لإحياء القاهرة التاريخية وتشمل أيضًا سوق كتب الأزبكية الجديد والمباني التراثية بشارع قصر النيل ومناطق المسارح.

وخلال جولته، شدد رئيس الوزراء، على سرعة وضع آلية متكاملة لتشغيل الحديقة تضمن الحفاظ على طابعها التراثي واستدامة ما تم تنفيذه.

وعقب ذلك، انتقل مدبولي، لمتابعة الموقف التنفيذي لسوق الأزبكية الجديد للكتب المقام على مساحة 805 أمتار، حيث أشاد بالطابع الحضاري للأكشاك المطورة التي تحمل أسماء أدباء ومفكرين مصريين، موجهًا بالحفاظ على المظهر الحضاري الجديد.

كما قام رئيس الوزراء بتسليم عدد من العقود للمستفيدين من أصحاب الأكشاك المنتقلين من سور الأزبكية القديم إلى السوق الجديد، الذين عبروا عن تقديرهم لجهود الدولة في توفير بيئة حضارية لعملهم تتماشى مع التطوير الشامل للجمهورية الجديدة.

