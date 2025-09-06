إعلان

اليوم.. مدبولي يتفقد مشروعات إعادة إحياء مناطق القاهرة التاريخية

02:39 م السبت 06 سبتمبر 2025

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كتب- محمد نصار:

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم، جولة تفقدية موسعة؛ لمتابعة سير العمل بعدد من مشروعات إعادة إحياء عدة مناطق بالقاهرة التاريخية.

يرافق رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، والمهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس أحمد العصار، رئيس شركة المقاولون العرب، وأحمد رزق، مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات) في مصر، ومسؤولو الوزارتين والمحافظة والجهات المختصة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء ، أن جولة اليوم تأتي في إطار الحرص الشديد على مواصلة المتابعة الدورية على أرض الواقع لمختلف المشروعات التي تنفذها الدولة لإعادة إحياء مناطق القاهرة التاريخية، انطلاقًا من استراتيجيتها التي تستهدف الحفاظ على الطابع الأثري والمعماري للمنطقة، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الشأن، بما يضمن الارتقاء العمراني بالمناطق السكنية المحيطة، وبما يتكامل مع الجهود التنموية في جميع أنحاء الجمهورية.

مصطفى مدبولي مناطق القاهرة التاريخية رئيس مجلس الوزراء
