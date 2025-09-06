إعلان

وصول رموز ماسبيرو لحضور صالون ماسبيرو الثقافي بحضور وزير الخارجية

02:38 م السبت 06 سبتمبر 2025

جانب من اللقاء

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد نصار:

شهد استديو أحمد زويل بماسبيرو، مساء اليوم، توافد عدد من رموز الإعلام المصري، وفي مقدمتهم فهمي عمر، وإيناس جوهر، ونهال كمال، وذلك للمشاركة في فعاليات صالون ماسبيرو الثقافي.

ويستضيف الصالون في هذه الدورة وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، الذي يلقي كلمة حول ثوابت السياسة الخارجية المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودور مصر المحوري في القضايا الإقليمية والدولية.

ويعد صالون ماسبيرو الثقافي أحد الفعاليات الدورية التي تجمع نخبة من الشخصيات العامة والإعلاميين لمناقشة أبرز القضايا الوطنية والثقافية، في إطار دور الهيئة الوطنية للإعلام في تعزيز الوعي العام.

اقرأ أيضًا:

يتم افتتاحه 1 نوفمبر.. المتحف المصري الكبير في سطور

الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة.. وحالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة

بعد انتهاء عطلة المولد النبوي.. موعد الإجازة المتبقية في 2025

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزير الخارجية رموز الإعلام المصري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

- أسباب خصم رصيد كارت عداد الكهرباء مسبق الدفع عند الشحن
- موعد الانتهاء من تحديد قيمة أجرة وحدات الإيجار القديم
. ج 2 اللواء وليد السيسي في أسئلة حرجة مع مجدي الجلاد: أخطر قصص وعائلات وأماكن المخدرات في مصر