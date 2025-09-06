وصول رموز ماسبيرو لحضور صالون ماسبيرو الثقافي بحضور وزير الخارجية

كتب- محمد نصار:

شهد استديو أحمد زويل بماسبيرو، مساء اليوم، توافد عدد من رموز الإعلام المصري، وفي مقدمتهم فهمي عمر، وإيناس جوهر، ونهال كمال، وذلك للمشاركة في فعاليات صالون ماسبيرو الثقافي.

ويستضيف الصالون في هذه الدورة وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، الذي يلقي كلمة حول ثوابت السياسة الخارجية المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودور مصر المحوري في القضايا الإقليمية والدولية.

ويعد صالون ماسبيرو الثقافي أحد الفعاليات الدورية التي تجمع نخبة من الشخصيات العامة والإعلاميين لمناقشة أبرز القضايا الوطنية والثقافية، في إطار دور الهيئة الوطنية للإعلام في تعزيز الوعي العام.

