منطقة شبه الظل.. تفاصيل خسوف القمر الكلي خلال ساعات

أعلن مركز الفلك الدولي برئاسة المهندس محمد شوكت عودة، تنظيم بث مباشر لظاهرة خسوف القمر الكلي التي تشهدها سماء المنطقة مساء الأحد 7 سبتمبر 2025؛ حيث سيكون الخسوف مرئيًّا بالكامل من معظم مناطق آسيا وأستراليا، بينما ستتم مشاهدة أجزاء منه من إفريقيا وأوروبا.

وأوضح المركز أن القمر سيشرق في شرق العالم العربي قبل بداية الخسوف، بينما سيظهر في وسط المنطقة العربية أثناء المراحل الأولى للظاهرة، على أن يشرق في الغرب العربي وهو في المراحل الأخيرة.

ومن المقرر أن ينقل مرصد الختم الفلكي في أبوظبي وقائع الخسوف عبر تلسكوب متخصص؛ حيث يبدأ البث المباشر في تمام الساعة 7:30 مساءً وحتى 11:50 مساءً بتوقيت الإمارات، عبر قنوات المركز على "يوتيوب" و"فيسبوك" ومنصة "إكس".

ويبدأ دخول القمر إلى منطقة شبه الظل، حسب التوقيت المحلي للإمارات، الساعة 7:28 مساء، ويبدأ الخسوف الجزئي الساعة 8:27 مساء، وتكون بداية الخسوف الكلي الساعة 9:31 مساء، وتبدأ ذروة الخسوف الساعة 10:12 مساء، وتكون نهاية الخسوف الكلي الساعة 10:53 مساء، وينتهي الخسوف الجزئي الساعة 11:57 مساء، وتكون نهاية الخسوف بشكل كامل الساعة 12:55 بعد منتصف الليل.

وأشار المركز إلى أن الظاهرة يمكن متابعتها بالعين المجردة بين الساعة 8:15 مساء و12:15 صباحًا. وخلال الخسوف الكلي لا يختفي القمر تمامًا؛ بل يكتسي بألوان متدرجة من الأصفر والبرتقالي إلى الأحمر الداكن، تبعًا لنقاء الغلاف الجوي الأرضي.

وأوضح عودة أن لون القمر أثناء الخسوف يعد مؤشرًا على درجة التلوث الجوي، مستشهدًا بخسوف ديسمبر 1992 الذي شهد اختفاء شبه كامل للقمر بسبب تأثير الغبار البركاني الناتج عن ثوران بركان "بيناتوبو" في الفلبين عام 1991.

