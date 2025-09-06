برلماني: موقف مصر من تصريحات نتنياهو رسالة حاسمة ضد العبث بأمن المنطقة

كتب- نشأت علي:

قال محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، إن البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية ردًا على تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن مخططات تهجير الشعب الفلسطيني، جاء قويًا وحاسمًا، ليجدد التأكيد على الدور المحوري لمصر في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحماية الأمن القومي العربي.

وأضاف "زين الدين"، في بيان، اليوم، أن البيان يعكس الموقف المصري الثابت الذي يعتبر محددات الأمن القومي خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه، فضلًا عن التمسك بالقضية الفلسطينية كقضية مركزية لا يمكن القبول بتصفيتها على حساب الشعب الفلسطيني، سواء عبر التهجير القسري من أرضه أو من خلال أي مقترحات تستهدف الانتقاص من حقوقه المشروعة وسيادته الوطنية.

وأشار النائب، إلى أن الخارجية المصرية شددت بوضوح على رفض مصر القاطع أن تكون بأي حال من الأحوال بوابة لتنفيذ مخططات التهجير أو التطهير العرقي، مؤكدة أنها لن تسمح بفرض أمر واقع جديد يتجاهل الحقوق الأصيلة للشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه.

وأوضح أن الموقف المصري الشجاع، الذي لاقى إشادة واسعة من الدول العربية والمجتمع الدولي، يوجّه رسالة رادعة لكل من يسعى إلى العبث بأمن المنطقة واستقرارها، ويؤكد أن مصر لن تتخلى عن مسؤوليتها التاريخية تجاه فلسطين وستظل المدافع الأول عن قضيتها العادلة.

ودعا "زين الدين"، المجتمع الدولي إلى مساندة الموقف المصري واتخاذ إجراءات حاسمة لوقف المخططات الإسرائيلية التي تهدد الأمن الإقليمي وتنسف جهود السلام، مشددًا على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتمكينه من إقامة دولته المستقلة على كامل أراضيه وعاصمتها القدس.

