وزير الري: إعداد جيل جديد من الشباب المؤهل لمواجهة التحديات المائية

كتب- محمد نصار:

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من الدكتورة سلوى أبو العلا، رئيس مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، حول التعاون القائم بين المركز وجامعة الأهرام الكندية، وشركتي SpimeSenseLabs و SSTM، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتُعد نموذجًا متميزًا للشراكة بين الحكومة والجامعات والقطاع الخاص.

وأكد الدكتور سويلم، أن مشاركة الوزارة -من خلال مركز التدريب الإقليمي- في هذه المبادرة الرئاسية تأتي استكمالًا لجهود الوزارة في خدمة قطاع المياه، وإعداد جيل جديد من الشباب المؤهلين لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية في مجال إدارة الموارد المائية.

وأشار الوزير، إلى أن مركز التدريب الإقليمي يتمتع بخبرة طويلة في تدريب طلاب الجامعات عبر برامجه الصيفية، والتي استفاد منها آلاف الطلاب من مختلف الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة خلال السنوات الماضية، ما يشكل قاعدة قوية لتفعيل المبادرة الرئاسية الجديدة.

كما أوضح أن برامج التدريب متاحة لجميع طلاب الجامعات على مستوى الجمهورية من خلال فروع المركز المنتشرة بعدد من المحافظات، مع إتاحة الفرصة للمتدربين للتعرف على التحديات المائية والمشاركة في ابتكار حلول عملية لها.

يُذكر أن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" تهدف إلى تمكين الشباب من ريادة الأعمال، وتحويل الأفكار المبتكرة إلى منتجات وشركات ناشئة، بالاستفادة من خبرات مؤسسات الدولة والجامعات والقطاع الخاص لتوفير منظومة متكاملة للتدريب والدعم الفني والتسويق، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.

اقرأ أيضًا:

يتم افتتاحه 1 نوفمبر.. المتحف المصري الكبير في سطور

الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة.. وحالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة

بعد انتهاء عطلة المولد النبوي.. موعد الإجازة المتبقية في 2025