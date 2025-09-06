كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي عمرو أديب، على التسريب الصوتي المنسوب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والذي تطرق إلى اتفاقية الغاز بين البلدين، معتبرًا أن الموقف الحالي يمثل "ذروة التوتر" في العلاقات بين مصر وإسرائيل.

وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية" على mbc مصر"، اليوم هو ذروة التوتر بين مصر وإسرائيل"، مؤكدًا أن تسريب حديث نتنياهو الذي هدد فيه بوقف اتفاقية الغاز ردًا على تعزيزات الجيش المصري على الحدود يعد "أقوى اعتراف" بإثبات مصر لسيادتها وقوتها.

وأضاف أديب، أن العلاقة بين مصر وإسرائيل تشهد حالة من التوتر لم تُر منذ فترة طويلة، مشيرًا إلى وجود محاولات متعمدة "للوقيعة" بين مصر ومحيطها العربي، أصبحت واضحة للجميع.

وتابع: تصريحات نتنياهو الأخيرة بخصوص تهجير الفلسطينيين "غبية"، موضحًا أنها كشفت كذب مزاعمه بأن مصر هي التي تغلق معبر رفح.

ولفت أديب إلى أن التسريب نفسه يؤكد أن إسرائيل هي الطرف الذي يغلق المعبر، قائلاً: "إسرائيل تحاول أن تضع الخيارين فقط: إما التهجير أو التجويع".

وأشاد أديب، ببيان وزارة الخارجية الذي رد على تلك التصريحات، مشيرًا إلى أن البيان كان "في منتهى الذكاء والقوة"، مؤكدًا أن مصر "لن تكون بوابة لتهجير الفلسطينيين".

وشدد أديب علي الرفض المصري القاطع لأي محاولة لتهجير أهله، مؤكدًا أن التهجير يعني "تصفية القضية الفلسطينية"، وهو أمر لا يمكن لمصر أن تقبله أبدًا.

