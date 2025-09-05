كتب-عمرو صالح:

تشهد سماء مصر وعدد من الدول العربية يوم الأحد 7 سبتمبر 2025 خسوفا كليًا للقمر، ويتفق توقيت وسطه مع توقيت بدر شهر ربيع الأول لعام 1447هـ، حيث يختفي كامل قرص القمر عند ذروة الخسوف الكلي للقمر في ظل الأرض بنسبة 136.2%، أي أن منطقة الظل سوف تغطي مساحة أكبر من مساحة القمر وسيحظى عشاق الفلك بفرصة رؤية «قمر الدم» أو «القمر الدموي» الناتجة عن خسوف كلي للقمر، وفقًا لـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية».

ومن المنتظر أن تستغرق جميع مراحل خسوف القمر 2025 منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها 5 ساعات و27 دقيقة تقريبًا.

ويستغرق خسوف القمر 2025 من بداية الخسوف الجزئي الأول حتى نهاية الخسوف الجزئي الثاني مدة قدرها 3 ساعات و29 دقيقة تقريبًا.

ويستمر خسوف القمر 2025 في صورته الكلية لمدة ساعة واحدة و22 دقيقة تقريبًا.

ويبدأ القمر بدخوله لمنطقة شبه ظل الأرض في تمام الساعة 6:28 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي الصيفي وهذه المرحلة لا يمكن ملاحظتها بالعين المجردة، لأن القمر لم يبدأ في الخسوف لوصول أشعة الشمس إليه.

ويعقب ذلك بداية خسوف القمر 2025 الجزئي بدخول الحافة الشرقية لقرص القمر منطقة ظل الأرض عند الساعة 7:27 مساءً حيث يلاحظ المشاهد اختلاف إضاءة القمر، ويبدأ ظهور سواد ظل الأرض على قرص القمر ويستمر الخسوف جزئيا وبمرور الوقت يكتمل إعتام قرص القمر عند الساعة 8:31 مساءً حيث يبدأ الخسوف الكلي للقمر، ويكون القمر واقعاً بكامله في ظل الأرض

ويصل خسوف القمر 2025 الكلي إلى ذروته والتي يوافق توقيتها توقيت بدر شهر ربيع الأول لعام 1447هـ عند الساعة 9:12 مساءً، حيث يغطي ظل الأرض كامل قرص القمر بنسبة 136.2%، مما يعني أن القمر يكون في عمق ومركز ظل الأرض، ثم تبدأ الحافة الشرقية للقمر بالخروج من حافة الظل التام للأرض عند الساعة 9:53 ليلاً لتنتهي بذلك مرحلة الخسوف الكلي للقمر.

وبخروج القمر من منطقة الظل التام للأرض إلى منطقة شبه ظل الأرض في تمام الساعة 10:56 تكون تلك اللحظة هي لحظة نهاية الخسوف الجزئي للقمر.

وأخيرا يخرج القمر من منطقة شبه ظل الأرض في تمام الساعة 11:55 ليلاً.

كما يمكن رؤية خسوف القمر 2025 في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوثه ومنها: (أوروبا– آسيا – أستراليا – أفريقيا – غرب أمريكا الشمالية – شرق أمريكا الجنوبية – المحيط الباسفيكي – المحيط الأطلسي – المحيط الهندي – القطب الشمالي – القارة القطبية الجنوبية).

ويشرق القمر في هذا اليوم على مدينة القاهرة في تمام الساعة 7:05 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي الصيفي.

وتفيد ظاهرة خسوف القمر الدموي في التأكد من بدايات الأشهر القمرية أو الهجرية إذ يحدث الخسوف القمري في وضع التقابل أي في منتصف الشهر القمري عندما يكون القمر بدرًا ويكون تواجده على إحدى العقدتين الصاعدة أو الهابطة الناتجة عن تقاطع مستوى مدار القمر (المنازل) مع مستوى مدار الشمس (البروج)، أو قريبا منها، حيث تقع الأرض في هذه الحالة بين الشمس والقمر، على خط الاقتران، وهو الخط الواصل بين مركزي الأرض والشمس أو قريبا منه، مما يجعل القمر يدخل في ظل الأرض الذي يمتد طويلًا في السماء لمسافة تتجاوز بعد القمر عن الأرض مما يجعله يبدو مظلمًا.

أبرز الدول العربية التي سيُرى فيها الخسوف الكلي

القاهرة، مصر: 20:30 – 21:52 بتوقيت القاهرة

الرياض، السعودية: 20:30 – 21:52 بتوقيت الرياض

بغداد، العراق: 20:30 – 21:52 بتوقيت بغداد

عمان، الأردن: 20:30 – 21:52 بتوقيت عمّان

بيروت، لبنان: 20:30 – 21:52 بتوقيت بيروت

دمشق، سوريا: 20:30 – 21:52 بتوقيت دمشق

دول عربية ستشهد الخسوف جزئيًا

الدار البيضاء، المغرب: بداية المراحل الأولى فقط

تونس العاصمة، تونس: نهاية الخسوف فقط

الجزائر العاصمة، الجزائر: بداية الخسوف فقط.

