شهد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة أوركيديا للصناعات الدوائية لإطلاق برنامج تدريبي متكامل في تخصصات طب العيون بمستشفيات الهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل.

وقع المذكرة كل من الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية ممثلاً عن الهيئة، والدكتور كريم أسامة عباس، عضو مجلس الإدارة بشركة أوركيديا ممثلاً عن الشركة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية من الجانبين بما يعكس حرص الطرفين على دعم تطوير الكفاءات الطبية وتعزيز الابتكار في مصر.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن التعاون مع شركة أوركيديا يركز على إنشاء منظومة متكاملة للتعليم الطبي المستمر في تخصصات طب وجراحة العيون، مشيرًا إلى أن البرنامج التدريبي سيشمل التدريب على رأس العمل، إلى جانب إدخال أحدث وأدق التقنيات الجراحية في مجال طب العيون، مع الاستعانة بالأساتذة والاستشاريين والخبراء لرفع كفاءة الكوادر الطبية وتوطين الخبرات على مستوى جميع المحافظات.

وأضاف أن هذه الشراكة تمثل خطوة نوعية في استراتيجية الهيئة لبناء القدرات البشرية وتطوير مهارات الأطباء علميًا وعمليًا، بما يسهم في التطوير المستمر لمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، ويرسخ مبادئ الجودة والتميز في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل.

ومن جانبه، أشاد الدكتور أسامة عباس، الرئيس التنفيذي لشركة أوركيديا، بالتعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، مؤكدًا أن الشركة ملتزمة بدعم مشروعات التوعية المجتمعية للأمراض الرمدية، وتعزيز برامج التعليم الطبي المستمر بما ينعكس على رفع كفاءة الأطباء وجودة الخدمات الصحية في مستشفيات الهيئة، لافتًا إلى أن أوركيديا ستضع كافة خبراتها وإمكاناتها لضمان نجاح البرنامج التدريبي وتحقيق أهدافه.

وبموجب مذكرة التفاهم، اتفق الطرفان على إطلاق البرنامج التدريبي المتكامل بعنوان "خطوة بخطوة"، والذي يشمل ورش نظرية وعملية تغطي التخصصات الرئيسية في طب العيون، ومنها: طوارئ وإصابات العيون، أمراض القرنية، التهاب العنبية، جراحات المياه البيضاء، الحول وطب عيون الأطفال، والمياه الزرقاء، بما يضمن إمداد الأطباء بأحدث المعارف العلمية والمهارات التطبيقية لرفع جودة الخدمات المقدمة للمرضى.

حضر مراسم التوقيع من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية: الدكتور محمود الديب، مساعد المدير التنفيذي لشئون التخطيط والخرائط الصحية ومدير عام المكتب الفني لرئيس الهيئة، الدكتورة هبة عويضة، مدير عام الإدارة العامة للبحوث والتطوير، والدكتور محمد أيوب، المشرف على شراكات الأعمال بمكتب المدير التنفيذي للهيئة.

ومن جانب شركة أوركيديا حضر كل من: الدكتور أسامة عباس، الرئيس التنفيذي للشركة، الدكتورة شيماء صبري، مدير المكتب العلمي، والدكتور أحمد صالح، مدير العلامة التجارية.

ويأتي هذا التعاون في إطار مواصلة الهيئة العامة للرعاية الصحية جهودها لدعم التعليم الطبي المستمر وتعزيز الشراكات مع الشركات الرائدة، بما يسهم في تطوير منظومة الرعاية الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

