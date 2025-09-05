رياح وسحب بهذه المناطق.. توقعات طقس الساعات المقبلة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة اليوم الجمعة الموافق 5 سبتمبر 2025، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، إنه يسود خلال الساعات المقبلة، طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهاراً على أغلب الأنحاء شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلاً.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس اليوم الجمعة تشهد ظهور بعض السحب المنخفضة صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنها أحياناً سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن حالة الطقس اليوم الجمعة تشهد ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من (4: 2) درجة.

وبينت أن طقس الساعات المقبلة يشهد نشاطًا للرياح على بعض المناطق من شواطئ (مطروح - العلمين) مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج من (1.5: 2.25) متر.

درجات الحرارة اليوم الجمعة 5 سبتمبر 2025

تكون درجات الحرارة اليوم الجمعة 5 سبتمبر 2025، وفق هيئة الأرصاد، كما يلي:

القاهرة الكبرى: الصغرى 25، المحسوسة 38، العظمى 36.

الوجه البحري ومدن القناة: الصغرى 24، المحسوسة 37، العظمى 35.

السواحل الشمالية الغربية: الصغرى 23، المحسوسة 34، العظمى 31.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: الصغرى 24، المحسوسة 36، العظمى 33.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: الصغرى 28، المحسوسة 39، العظمى 37.

شمال الصعيد: الصغرى 23، المحسوسة 39، العظمى 37.

جنوب الصعيد: الصغرى 26، المحسوسة 42، العظمى 41.

اقرأ أيضاً:

تحذير من الشبورة وظهور السحب المنخفضة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

مصدر: السعودية أجّلت 8756 حاجًا من العام الماضي للموسم الجديد -(تفاصيل)

رئيس تعمير الساحل الشمالي يكشف حقيقة ما أثير حول سلامة كوبري ستانلي