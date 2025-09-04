شقيق عروس حلوان: حقن خاطئ في الوريد تسبب بوفاة أختي قبل زفافها

كتب- حسن مرسي:

قال عبد الله كرم، شقيق إسراء عروس حلوان، إن شقيقته كانت كغيرها من الفتيات تسعى للظهور في أجمل صورة في حفل زفافها، مؤكدًا أن هذا الحلم تحول إلى مأساة داخل أحد مراكز التجميل.

وأضاف كرم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر"، على قناة "إم بي سي مصر": "ما حدث كان جريمة غير مفهومة"، مرجحًا أن شقيقته تعرضت لحقن خاطئ في الوريد أدى إلى توقف عضلة القلب لأكثر من 45 دقيقة.

وتابع شقيق الضحية: "لا نعلم حتى الآن طبيعة الخطأ الطبي الذي تسبب في هذه المأساة"، مشيرًا إلى أن إدارة المستشفى أبلغتهم فور نقلها بأنها وصلت متوفاة وفقًا للتقرير الطبي الرسمي.

وأكد شقيق إسراء عروس حلوان، أن الحادث يمثل "إهمالًا طبيًا جسيمًا قاتلًا"، مطالبًا بمحاسبة جميع المسؤولين عن هذه الجريمة، ومؤكدًا أن الأسرة لن تتهاون في المطالبة بحقها الكامل.

وأشار إلى أن شقيقته كانت في كامل صحتها قبل دخولها مركز التجميل، مضيفًا أن ما حدث يجب أن يكون درسًا لكل المراكز الطبية والتجميلية لمراجعة معايير السلامة والأمان.