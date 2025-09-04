بحوث الصحة الحيوانية توجه تحذيرًا مهمًا لمربي الحيوانات الأليفة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال الدكتور حازم سليمان، رئيس قسم بحوث البورسيلا بمعهد بحوث الصحة الحيوانية، إن مرض البورسيلا يصيب حيوانات المزرعة، ويؤدي إلى انخفاض إنتاج اللبن، وكمية اللحوم، كما يؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة، موضحًا أن "الكلاب تصاب بمرض البورسيلا، وعلى أصحابهم اللجوء للطبيب البيطري أول بأول".

وقال حازم سليمان، في تصريحات مع الإعلامية فاطمة أنور في برنامج "خط أخضر" على قناة "النهار"، مساء الخميس، إن "مرض البورسيلا ينتقل إلى الإنسان من الحيوان من منتجات الألبان غير المبسترة، والأجبان، وأكثر من 500 ألف إنسان يصابون سنويًا من مرض البورسيلا".

وتابع أن "داء البروسيلات هو عدوى بكتيرية تنتقل من الحيوانات إلى الإنسان، في أغلب الحالات، يُصاب الأشخاص عن طريق تناول مشتقات الحليب الخام أو غير المُبستَرة. وفي بعض الأحيان، قد تنتقل البكتيريا المتسببة في الإصابة بداء البروسيلات عن طريق الهواء أو التعامل المباشر مع الحيوانات المصابة".

وتابع: "علاج البروسيلا يستمر لـ6 أسابيع، وغلي اللبن يقتل البكتيرا المسببة للمرض، ويصيب داء البروسيلات مئات الآلاف من البشر والحيوانات في جميع أنحاء العالم. قد يساعد تجنب تناوُل مشتقات الحليب الخام واتخاذ الإجراءات الوقائية عند التعامُل مع الحيوانات أو العمل في أحد المختبرات إلى الوقاية من داء البروسيلات.