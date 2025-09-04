ضياء رشوان: المسافة بين العريش وتل أبيب لا تتعدى 100 كيلومتر

كتب- حسن مرسي:

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن الجيش المصري يُعد القوة العسكرية النظامية الوحيدة في المنطقة القادرة على مواجهة تحديات الحروب المباشرة، مشيرًا إلى أن إسرائيل تدرك هذه الحقيقة جيدًا.

خلال حواره في برنامج "استراتيجيا" مع الإعلامي معتز عبد الفتاح على قناة المشهد، قال رشون، إن مصر رغم حرصها على تجنب الصراعات، تبقى في حالة جاهزية دائمة لحماية سيادتها وأمنها القومي.

وأوضح رشوان أن المسافة بين العريش وتل أبيب لا تتعدى 100 كيلومتر، بينما تمتد الحدود المصرية الإسرائيلية لمسافة 240 كيلومترًا، تشمل 14 كيلومترًا مع قطاع غزة.

وأضاف أن مدينة إيلات الإسرائيلية، التي أصبحت ملاذًا للنازحين من غزة وشمال إسرائيل، تفصلها 200 متر فقط عن الأراضي المصرية.

وتابع رشوان مشيرًا إلى الفارق الجغرافي الكبير بين مساحة فلسطين التاريخية، التي تبلغ 27 ألف كيلومتر مربع، وشبه جزيرة سيناء التي تزيد مساحتها عن 66 ألف كيلومتر مربع، مؤكدًا أن هذا الفارق الجغرافي يعزز الموقف الإستراتيجي لمصر في أي حسابات سياسية أو عسكرية.

وأشار رشوان إلى أن الجغرافيا، إلى جانب إرادة الشعوب وقدرتها على تحمل التحديات، تظل عاملاً حاسمًا في تشكيل التوازنات الإقليمية.

وأكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن مصر بفضل قوتها العسكرية وسعة أراضيها، تظل درعًا قويًا يحمي استقرار المنطقة، مما يجعلها لاعبًا رئيسيًا في أي سيناريوهات مستقبلية.