كتب- محمد نصار:

نظمت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات ندوة جماهيرية موسعة، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2 سبتمبر 2025 بالمجمع الإعلامي بمحافظة أسيوط، بحضور عدد من قيادات الهيئة ومسؤولي الإعلام المحلي وممثلي المجتمع المدني والأزهر الشريف.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الفريق نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل بشأن تكثيف جهود التوعية بمخاطر السلوكيات السلبية في التعامل مع مرفق السكك الحديدية، وانطلاقًا من الدور الحيوي الذي تقوم به الهيئة العامة للاستعلامات في نشر الوعي المجتمعي وتعزيز ثقافة الحفاظ على الممتلكات العامة.

جاء تنظيم هذه الندوة تأكيدًا على التزام الدولة المصرية بتكريس مفاهيم الانضباط والمسؤولية لدى المواطنين تجاه المرافق العامة، خاصة مرفق السكك الحديدية الذي يمثل عصبًا رئيسيًا في منظومة النقل القومي، ويخدم ملايين الركاب يوميًا من خلال ربط المحافظات بطريقة آمنة ومنتظمة، مما يجعله أحد أبرز أولويات الدولة في مشروعات التطوير والتحديث.

وتناولت الندوة عرضًا تفصيليًا لعدد من السلوكيات الخاطئة التي تشكل تهديدًا مباشرًا لحياة المواطنين وسلامة المرفق، مثل اقتحام المزلقانات أثناء غلقها، والسير عكس الاتجاه، وإنشاء معابر غير قانونية على شريط السكة الحديد، إلى جانب شد فرامل الهواء خلال سير القطارات، وإلقاء القمامة على القضبان، وركوب القطارات في أماكن غير مخصصة مثل التسطيح فوق العربات أو بين الفواصل، إضافة إلى ظاهرة قذف الأطفال للقطارات بالحجارة، وما تسببه هذه الممارسات من إصابات وأضرار بشرية ومادية.

وشهدت الندوة تفاعلًا كبيرًا من المشاركين الذين أكدوا أهمية دور المجتمع في مواجهة هذه الظواهر السلبية التي تتنافى مع القيم الدينية والحضارية، وتتطلب تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة والمواطنين للحد منها، كما أشاد الحضور بالجهود التي تبذلها الهيئة القومية لسكك حديد مصر في التوعية المستمرة، وتطوير أنظمة الأمان والمراقبة، وتنفيذ مشروعات التحديث في البنية التحتية والعربات والمحطات، بهدف تقديم خدمة آمنة ومتطورة للمواطنين.

وأكد قيادات الهيئة خلال الندوة أن تحقيق أهداف التطوير لا يمكن أن يتم دون وعي المواطن وتعاونه الكامل، مشددين على أن الالتزام بالتعليمات والإرشادات هو الطريق الأمثل لضمان سلامة الركاب وانتظام حركة القطارات، كما دعوا إلى تكثيف الحملات التوعوية في مختلف المحافظات والوصول إلى كافة الفئات المجتمعية، خاصة فئة الشباب والطلاب، عبر قنوات الإعلام والمؤسسات التعليمية ومنظمات المجتمع المدني.

واختتمت الندوة بالتأكيد على أهمية استمرار هذه الفعاليات التثقيفية كجزء من استراتيجية الدولة في بناء مجتمع واعٍ يشارك بفاعلية في الحفاظ على مقدراته الوطنية، ويعمل جنبًا إلى جنب مع الدولة في مواجهة السلوكيات التي تعيق مسيرة التنمية.