وزير الثقافة يزور سليم سحاب بالمستشفى للاطمئنان على صحته

05:01 م الخميس 04 سبتمبر 2025
كتب- محمد شاكر:

زار الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، المايسترو الدكتور سليم سحاب في المستشفى مساء أمس، للاطمئنان على حالته الصحية بعد الوعكة التي ألمّت به هذا الأسبوع.

واطمأن الوزير خلال الزيارة من مدير المستشفى وطاقم الاستشاريين على تطورات الحالة الصحية للمايسترو الكبير، حيث أكد الأطباء أن حالته مستقرة، وأنه خضع للرعاية الطبية اللازمة فور وصوله إلى المستشفى، إضافة إلى إجراء الفحوصات المطلوبة.

وأعرب وزير الثقافة عن تقديره العميق لمسيرة المايسترو سليم سحاب، مؤكدًا أنه قيمة موسيقية وثقافية كبيرة أثرت الحياة الفنية في مصر والعالم العربي، مشيرًا إلى أن الوزارة تعتز بعطائه المستمر وإسهاماته البارزة في إثراء المشهد الفني.

من جانبه، توجه المايسترو سليم سحاب بخالص الشكر لوزير الثقافة على هذه اللفتة، التي تعكس تقدير الدولة ورعايتها للفنانين.

الدكتور أحمد فؤاد هنو سليم سحاب وعكة صحية
