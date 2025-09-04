شديد الحرارة بهذه المناطق.. توقعات طقس الجمعة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الجمعة الموافق 5 سبتمبر 2025، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الخميس، إنه يسود غدًا الجمعة، طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهاراً على أغلب الأنحاء شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلاً.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس غدًا الجمعة تشهد شبورة مائية من (4: 8 صباحاً) على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

وأوضحت أن حالة الطقس غدًا تشهد ظهور بعض السحب المنخفضة صباحاً على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنها أحياناً سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وبينت هيئة الأرصاد، أن حالة الطقس غدًا الجمعة تشهد ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من (4: 2) درجة.

وأشارت إلى أن طقس الجمعة يشهد نشاطًا للرياح على بعض المناطق من شواطئ (مطروح - العلمين) مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج من (1.5: 2.25) متر.

درجات الحرارة الجمعة 5 سبتمبر 2025

تكون درجات الحرارة الجمعة 5 سبتمبر 2025، وفق هيئة الأرصاد، كما يلي:

القاهرة الكبرى: الصغرى 25، المحسوسة 38، العظمى 36.

الوجه البحري ومدن القناة: الصغرى 24، المحسوسة 37، العظمى 35.

السواحل الشمالية الغربية: الصغرى 23، المحسوسة 34، العظمى 31.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: الصغرى 24، المحسوسة 36، العظمى 33.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: الصغرى 28، المحسوسة 39، العظمى 37.

شمال الصعيد: الصغرى 23، المحسوسة 39، العظمى 37.

جنوب الصعيد: الصغرى 26، المحسوسة 42، العظمى 41.

