أسماء المرشحين للمرحلة الثانية بمسابقة دولة التلاوة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء من لهم حق دخول التصفيات المركزية (المرحلة الثانية) لمسابقة دولة التلاوة الكبرى.

وأهابت الوزارة بجميع المديريات التنبيه على الأسماء بضرورة الحضور إلى أماكن انعقاد التصفيات كما هي موزعة؛ في تمام العاشرة صباحًا، وذلك لأداء التصفيات المركزية (المرحلة الثانية) الخاصة بالمسابقة،

وتهدف المسابقة إلى تقديم جيل جديد من القراء المتميزين أصحاب الصوت الحسن الذين يسيرون على خُطى عمالقة التلاوة المصرية.

وللاطلاع على الأسماء ومواعيد الاختبار، يرجى الدخول عبر الرابط التالي: اضغط هنا

