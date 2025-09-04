إعلان

أسماء المرشحين للمرحلة الثانية بمسابقة دولة التلاوة

03:39 م الخميس 04 سبتمبر 2025

وزارة الأوقاف

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء من لهم حق دخول التصفيات المركزية (المرحلة الثانية) لمسابقة دولة التلاوة الكبرى.

وأهابت الوزارة بجميع المديريات التنبيه على الأسماء بضرورة الحضور إلى أماكن انعقاد التصفيات كما هي موزعة؛ في تمام العاشرة صباحًا، وذلك لأداء التصفيات المركزية (المرحلة الثانية) الخاصة بالمسابقة،

وتهدف المسابقة إلى تقديم جيل جديد من القراء المتميزين أصحاب الصوت الحسن الذين يسيرون على خُطى عمالقة التلاوة المصرية.

وللاطلاع على الأسماء ومواعيد الاختبار، يرجى الدخول عبر الرابط التالي: اضغط هنا

وزارة الأوقاف أسماء المرشحين المرحلة الثانية مسابقة دولة التلاوة
الثانوية العامة

