وزير الثقافة: افتتاح قصور وأكاديميات جديدة وتطوير معرض الكتاب

كتب- محمد شاكر:

عقد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، الاجتماع الدوري مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات والقطاعات؛ لمتابعة خطط العمل المستقبلية، وتطوير معرض القاهرة الدولي للكتاب، والتحضير للاحتفاء بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

في مستهل الاجتماع، رحب الوزير بالقيادات المنضمة حديثًا للوزارة، مؤكدًا أنهم يمثلون إضافة نوعية في مواقعهم، كما وجّه التحية والتقدير للقيادات السابقة على ما بذلوه من جهود واضحة في دعم العمل الثقافي.

وأكد الوزير، أن الدورة المقبلة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب ستشهد نقلة نوعية عبر تطبيقات رقمية جديدة تعزز تجربة الزوار، مع برنامج ثقافي وفني متكامل يبرز الهوية المصرية ويواكب القضايا المجتمعية الراهنة، مشددًا على أن المعرض يظل أحد أبرز الفعاليات الثقافية في المنطقة والعالم.

وأشار الدكتور هنو، إلى قرب انضمام أربعة قصور جديدة إلى منظومة قصور الثقافة لتعزيز الأنشطة الإبداعية في المحافظات، بالإضافة إلى إطلاق كورال وأوركسترا مصر الوطني منتصف الشهر الجاري بعد انتهاء المرحلة الأولى من جولات المايسترو سليم سحاب.

كما أعلن عن قرب افتتاح أكاديمية الفنون بالإسكندرية ودار الفن، واصفًا هذه الخطوة بأنها نقلة نوعية لتمكين المواهب الشابة وصناعة جيل جديد من المبدعين في مجالات المسرح والسينما والموسيقى والفنون البصرية.

وتناول الاجتماع الاستعدادات لانطلاق مهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا، وإطلاق النسخة السادسة من مشروع مسرح المواجهة والتجوال بصيغة جديدة تجعله بمثابة وزارة ثقافة متنقلة تصل بأنشطتها المتنوعة من كتب وعروض مسرحية وورش فنية لكل محافظات مصر.

وكشف الوزير، عن إطلاق اليوم المصري للموسيقى كاحتفالية وطنية سنوية تعكس عراقة الموسيقى المصرية وتكرم رموزها عبر التاريخ.

وفي إطار تعزيز الدبلوماسية الثقافية، استعرض الوزير مشاركة مصر في مهرجانات دولية كبرى مثل جرش وقرطاج، والاستعداد لبينالي فينيسيا، بجانب عودة بينالي الإسكندرية، مع خطط لتطوير المتاحف الفنية باستخدام أحدث تقنيات العرض.

وناقش الاجتماع جهود دار الكتب والوثائق القومية في تسريع رقمنة نوادر المخطوطات والكتب النادرة من خلال أجهزة مسح ضوئي ومعمل تصوير متطور، مؤكدًا: "نعمل على بناء قاعدة بيانات وطنية للمتخصصين وتطوير البنية الرقمية لحفظ التراث المصري للأجيال القادمة."

واختتم الوزير بالتأكيد على أن هذه المبادرات والمشروعات تمثل خطوات راسخة نحو بناء مجتمع ثقافي أكثر وعيًا، وتعزيز مكانة مصر على الخريطة الثقافية عالميًا.

