البيئة تختتم البرنامج التوعوي الصيفي بالقاهرة والجيزة 2025

كتب- محمد نصار:

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والقائمة بأعمال وزير البيئة، ختام فعاليات البرنامج التوعوي الصيفي الذي نفذته وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية للإعلام والتوعية، مستهدفًا مختلف فئات المجتمع وخاصة النشء والشباب، بهدف غرس السلوكيات الإيجابية وتعزيز الشعور بالمسؤولية تجاه الموارد الطبيعية، باعتبار الوعي البيئي أحد أهم أدوات مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية.

وأوضحت الوزيرة، في بيان اليوم، أن البرنامج، الذي امتد من يونيو حتى نهاية أغسطس، شمل 234 نشاطًا توعويًا استفاد منها 2295 مشاركًا من فئات عمرية متعددة، حيث تضمنت الأنشطة 108 ندوة تثقيفية حول قضايا بيئية متنوعة مثل التغيرات المناخية، ترشيد استهلاك الطاقة والمياه والغذاء، والإدارة السليمة للمخلفات، والحد من استهلاك البلاستيك، مع التركيز على تبسيط المعلومة بما يتناسب مع الفئات المستهدفة.

كما تم تنظيم 109 ورش عمل فنية لإعادة استخدام المخلفات، بهدف نشر ثقافة تعظيم الاستفادة من الموارد وتحويل المخلفات إلى منتجات مبتكرة، مع تشجيع الشباب والسيدات على طرح أفكار لمشروعات صغيرة مدرة للدخل.

وجاء تنفيذ البرنامج بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات الشريكة، من بينها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وزارة الثقافة (قصور الثقافة، المجلس الأعلى للثقافة، المركز القومي لثقافة الطفل)، وزارة الشباب والرياضة، ووزارة التضامن الاجتماعي من خلال الجمعيات الأهلية.

وفي ختام الفعاليات، أطلقت وزارة البيئة مبادرة مبتكرة لصناعة عروسة المولد النبوي الشريف من مخلفات منزلية مثل الزجاجات البلاستيكية والكرتون وبقايا القماش والخيش وأسطوانات الـCDs، في رسالة تؤكد أن المخلفات يمكن أن تتحول إلى منتجات مبتكرة، ونشر ثقافة استدامة الموارد بأسلوب تفاعلي وبسيط.

وأشادت الدكتورة منال عوض بتعاون الوزارات والجهات المختلفة في إنجاح البرنامج، مؤكدة أن النتائج أظهرت شغف النشء للتعلم وحماسهم الكبير خلال الأنشطة وورش العمل، مما يعكس وعيًا متزايدًا بالقضايا البيئية. كما أشادت الجهات المشاركة بالأنشطة، معتبرة أن نجاح البرنامج دليل على إمكانية إحداث تغيير إيجابي حقيقي عبر التعليم التفاعلي والأنشطة التوعوية، بما يمهّد الطريق لمزيد من المبادرات البيئية المستقبلية.

