كتب- أحمد جمعة:

كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أسباب تقدم الشعبة بطلب رسمي إلى هيئة الدواء المصرية لعقد اجتماع عاجل مع مسؤولي الهيئة.

وقال "عوف"، في تصريحات إلى مصراوي، إن الشعبة طلبت عقد اجتماع عاجل مع الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء، لمناقشة الأزمات المتصاعدة في القطاع، وفي مقدمتها ملف الرسوم التي باتت تشكل عبئًا كبيرًا على الشركات.

وأشار إلى المطالبة بتخفيض رسوم الخدمات التي تفرضها هيئة الدواء المصرية بنسبة لا تقل عن 50%، معتبرًا أن استمرارها بهذا الشكل يرفع تكلفة الإنتاج ويفتح الباب لارتفاع الأسعار.

وأوضح أن هيئة الدواء، التي يفترض أن تكون جهة خدمية غير هادفة للربح، أصبحت تحصل رسومًا تثقل كاهل الصناعة وتؤثر على المريض في النهاية، مضيفًا: "الدواء سلعة مسعّرة جبريًا، وبالتالي أي زيادة في التكلفة تنعكس مباشرة على المواطن."

وأشار رئيس شعبة الأدوية، إلى وجود مشكلات جوهرية في آليات التسعير داخل الهيئة، قائلاً إن الأسعار تُحدد بشكل غير عادل، ما يضع الشركات في أزمة مالية.

كما انتقد "بطء وتعقيد الإجراءات الخاصة بالتسجيل والتحليل والتسعير"، وفق قوله، لافتًا إلى أنها قد تمتد لعامين كاملين، وتتسبب في تأخير إنتاج أدوية وطرحها بالأسواق.

وشدد "عوف"، على أن اللقاء المرتقب مع مسؤولي الهيئة يهدف إلى مواجهة هذه المشكلات مباشرة، قائلًا: "لا بد أن نقول الحقيقة في وجوههم، لأن الاستمرار في إنكار الأزمة يدفع ثمنه في النهاية المريض المصري".

