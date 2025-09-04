وزير الري ونظيره السوداني يبحثان التعاون المشترك وقضايا النيل

كتب- محمد نصار:

استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، نظيره السوداني الدكتور عصمت قرشي عبد الله، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وخاصة في مجال المياه.

وأكد الدكتور سويلم، خلال اللقاء، حرص مصر على مواصلة التعاون مع السودان في مختلف المجالات، معربًا عن سعادته بلقاء الوزير السوداني للمرة الأولى بعد توليه مهام منصبه.

فيما شدد الدكتور قرشي، على قوة العلاقات التي تربط الشعبين المصري والسوداني والحرص على تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.

وتناول اللقاء التباحث والتوافق في وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الصلة بمياه نهر النيل، وفي مقدمتها ملف السد الإثيوبي، حيث تم التأكيد على ضرورة الالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي للمياه.

كما تمت مناقشة موقف مبادرة حوض النيل وأهمية الحفاظ على مسارها باعتبارها الإطار الجامع لدول الحوض، مع دعم الآلية التشاورية الحالية باعتبارها السبيل الوحيد نحو استعادة التوافق والشمول بين جميع الدول.

واستعرض الوزيران، أنشطة الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان، والتي شهدت خلال الفترة الماضية تنسيقًا عالي المستوى، خاصة بعد تشكيل فرق فنية مشتركة.

وشدد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والتواصل اليومي بين مصر والسودان عبر هيئة مياه النيل، فيما يتعلق بمتابعة هيدرولوجيا النهر، وتشغيل السدود، وصيانة محطات القياس ونوعية المياه، بما يحقق الإدارة المثلى لمياه النهر ويعظم الاستفادة المشتركة.

