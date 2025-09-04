لقطات من أول جلسة تصوير للإعلامية لميس الحديدي على قناة النهار



كتب- محمد فتحي:

نشرت قناة "النهار" لقطات من أول جلسة تصوير للإعلامية لميس الحديدي، بعد انضمامها رسميًا إلى الشبكة، وذلك عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك".

ومن المقرر أن تقدم لميس الحديدي برنامجًا حواريًا شاملًا يعتمد على الملفات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المهمة.

كانت شبكة تليفزيون النهار، أعلنت عن إتمام الإتفاق مع الإعلامية الكبيرة لميس الحديدي؛ للإنضمام إلى شاشتها حيث ستقدم برنامج توك شو رئيسي كبير.

وقال علاء الكحكي، رئيس مجلس إدارة النهار: " انضمام لميس الحديدي يمثل قوة وقيمة عظيمة لقنواتنا ولايختلف اثنان على أنها الإسم الأول والأهم والأمهر في تقديم برامج الشئون الجارية كما أن خبرتها الكبيرة واستقلاليتها وأسلوبها الواضح المميز أكسبها شخصيتها الإعلامية المتفردة " .

من جانبها، أعربت لميس الحديدي عن سعادتها بالإنضمام إلى أسرة "النهار"، إذ أضافت:" تجمعني علاقات صداقة سابقة مع كثيرين من قيادات النهار وإعلامييها وسعيدة بالعمل وسط كوكبة نجومها وأتابع منذ فترة خطوات نجاح وتطور في النهار وطموح كبير يشجعني".