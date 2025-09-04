

كتب- محمد فتحي:

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 4-9-2025 على كافة أنحاء ومحافظات الجمهورية، طبقا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يكون طقس اليوم الخميس 4-9-2025 معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء.

وبحسب الهيئة العامة للأرصاد، فإن طقس اليوم متوقع أن يكون شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا.

ومن المقرر أن تظهر بعض السحب المنخفضة صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبري ومدن القناة، إذ ينتج عنها أحيانًا سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق، وفقا للهيئة.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية درجات الحرارة على مدن ومحافظات الجمهورية وهي كالآتي:

- القاهرة الصغرى 25 والعظمى 35 درجة.

- العاصمة الإدارية الصغرى 23 والعظمى 36 درجة.

- 6 أكتوبر الصغرى 24 والعظمى 36 درجة.

- كفر الشيخ الصغرى 23 والعظمى 34 درجة.

- دمياط الصغرى 25 والعظمى 33 درجة.

- بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 32 درجة.

- الاسماعيلية الصغرى 23 والعظمى 36 درجة.

- السويس الصغرى 24 والعظمى 35 درجة.

- العريش الصغرى 23 والعظمى 33 درجة.

- طابا الصغرى 23 والعظمى 34 درجة.

- شرم الشيخ الصغرى 29 والعظمى 37 درجة.

- الإسكندرية الصغرى 24 والعظمى 32 درجة.

- العلمين الصغرى 23 والعظمى 31 درجة.

- مطروح الصغرى 22 والعظمى 30 درجة.

- الغردقة الصغرى 28 والعظمى 37 درجة.

- الفيوم الصغرى 24 والعظمى 36 درجة.

- بني سويف الصغرى 23 والعظمى 36 درجة.

- المنيا الصغرى 22 والعظمى 37 درجة.

- أسيوط الصغرى 23 والعظمى 37 درجة.

- سوهاج الصغرى 25 والعظمى 39 درجة.

- قنا الصغرى 26 والعظمى 41 درجة.

- الأقصر الصغرى 28 والعظمى 42 درجة.

- أسوان الصغرى 28 والعظمى 42 درجة.

- الوادي الجديد الصغرى 26 والعظمى 40 درجة.