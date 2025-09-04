بعد توجه الحكومة لترشيد استهلاك المياه.. هل تتأثر حياة المواطن اليومية؟

كتب-عمرو صالح:

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة عن مدى تأثر حياة المواطنين اليومية بعد توجه الحكومة بترشيد استهلاك الفرد من المياه ليصبح متوسط الاستهلاك اليومي 150 لترا بدلا من 250 لترا حاليا.

وقال شراقي خلال تصريحاته لمصراوي: إن التوجه الحكومي المتعلق بترشيد استهلاك المياه لن يؤثر على حياة المواطن اليومية على الإطلاق موضحا أنه لا يمكن بأي طريقة أو وسيلة تحديد نصيب الفرد اليومي من المياه نظرا لاختلاف الكمية المستهلكة من فرد لآخر.

وأوضح شراقي أن التوجه الحكومي بترشيد استهلاك المياه يقصد به المحافظة على المياه المهدرة وحسن استغلالها وذلك من خلال تقوية الشبكات الرئيسية وإعادة تأسيس البنية التحتية للشبكات المتهالكة والتي يتسرب منها جزء كبير من المياه المخصصة للشرب والمفترض توجيهها للتجمعات السكنية والعمرانية.

وأشار شراقي إلى أن 20% من حصة مصر المائية تذهب إلى محطات مياه الشرب وتقدر بحوالي 11.1 مليار متر مكعب سنويا، موضحا أن المياه المهدرة منها لا تقل عن 25 % أي 2.6 مليار متر مكعب.

وجاء التحرك الحكومي في ملف ترشيد استهلاك مياه الشرب، بعد توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة بضرورة تعزيز مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص في مجال البنية الأساسية الخاصة بالزراعة و إفساح المجال أمامه لتحقيق طفرة بالمشروعات القومية، بحسب ما ذكر بيان الحكومة.

