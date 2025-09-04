إعلان

أسعار جدية حجز برامج الحج السياحي 2025-2026

07:00 ص الخميس 04 سبتمبر 2025

أسعار الحج

كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر بغرفة شركات السياحة، عن أسعار جدية حجز برامج الحج السياحي 2025-2026.

وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن أسعار جدية حجز برامج الحج السياحي 2025-2026 ستكون مثل العام السابق تمامًا.

وأوضح، أن أسعار جدية الحجز ستكون كما يلي:

- برامج الحج الاقتصادي: 30,150 جنيهًا.

- برامج الحج فئة الـ5 نجوم: 80,150 جنيهًا.

وبين المصدر، أنه وفقًا للضوابط المعلنة، يتم رد كامل مبلغ جدية الحجز للمواطنين في حال عدم فوزهم في القرعة، باستثناء مبلغ 150 جنيهًا، والذي خُصص مقابل الخدمات الإلكترونية.

اقرأ أيضًا:

العليا للحج تناشد السعودية عدم إلغاء الحج البري 2026.. تفاصيل

تأكيدًا لمصراوي.. أسعار الحج 2026 لن تشهد تغييرًا عن الموسم الماضي

