أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي فقط.. ومصر والسودان في خندق واحد

12:25 ص الخميس 04 سبتمبر 2025

أحمد موسى

كتبت -داليا الظنيني:

أكد الإعلامي أحمد موسى أن مصر والسودان يقفان صفاً واحداً في مواجهة مساعي إثيوبيا التي تهدد الأمن المائي للبلدين، مشدداً على أن "الأمن المائي المصري والسوداني جزء لا يتجزأ".

وقال موسى، خلال برنامج "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، أن المشكلة تكمن في "آبي أحمد والنظام الإثيوبي وليس مع أي طرف آخر"، لافتًا إلى أن إثيوبيا تحاول إقحام باقي دول حوض النيل في الأزمة، رغم أن المشكلة تقتصر على منطقة حوض النيل الشرقي فقط.

وأضاف أن مصر والسودان رفضا هذه المحاولات، مؤكدًا على وحدة البلدين، وأن "ما يؤثر على السودان يؤثر على مصر، وأن أمنه واستقراره جزء من الأمن القومي المصري".

أحمد موسى مشكلتنا مع النظام الإثيوبي مصر والسودان في خندق واحد إثيوبيا تهدد الأمن المائي للبلدين
