أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي فقط.. ومصر والسودان في خندق واحد

كتبت -داليا الظنيني:

أكد الإعلامي أحمد موسى أن مصر والسودان يقفان صفاً واحداً في مواجهة مساعي إثيوبيا التي تهدد الأمن المائي للبلدين، مشدداً على أن "الأمن المائي المصري والسوداني جزء لا يتجزأ".

وقال موسى، خلال برنامج "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، أن المشكلة تكمن في "آبي أحمد والنظام الإثيوبي وليس مع أي طرف آخر"، لافتًا إلى أن إثيوبيا تحاول إقحام باقي دول حوض النيل في الأزمة، رغم أن المشكلة تقتصر على منطقة حوض النيل الشرقي فقط.

وأضاف أن مصر والسودان رفضا هذه المحاولات، مؤكدًا على وحدة البلدين، وأن "ما يؤثر على السودان يؤثر على مصر، وأن أمنه واستقراره جزء من الأمن القومي المصري".

اقرأ أيضاً:

السيسي للمصريين: ندرك ما يدور حولنا ولدينا إجراءات مدروسة

الأعلى للإعلام: استثناء القنوات الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا من ضوابط "البرامج الرياضية"

سؤال برلماني عن ضمانات مجانية العلاج عقب وفاة الأباصيري