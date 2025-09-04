كتب- محمد أبو بكر:

شهدت ليلة أمس، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

أسعار الحج تثير الجدل بين شركات السياحة.. ومصدر مسئول ينتقد ضوابط الوزارة

انتقد مصدر مسئول بغرفة شركات السياحة، تحديد وزارة السياحة والآثار أسعار الحج الاقتصادي والخمس نجوم كل موسم ضمن الضوابط المنظمة للرحلات.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

سد النهضة.. هل تنجح إثيوبيا في تحقيق إيراد مليار دولار سنويا؟خبير يكشف الحقيقة

علق الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة على تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد التي قال فيها "نتوقع مليار دولار إيرادات سنوياً من سد النهضة".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

قرار عاجل من المترو بشأن مباراة مصر وإثيوبيا

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن حزمة من الترتيبات الخاصة بخط المترو الأخضر الثالث لتسهيل انتقال المشجعين.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

12 صورة من احتفالية الأزهر بالمولد النبوي

شارك الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، مساء اليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025، في فعاليات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف الذي أقيم داخل رحاب الجامع الأزهر، بحضور نخبة من القيادات الدينية وعدد من الوزراء.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

السيسي للمصريين: ندرك ما يدور حولنا ولدينا إجراءات مدروسة

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة مهمة إلى الشعب المصري في احتفال المولد النبوي، الذي أقيم ظهر الأربعاء بمركز المنارة.

"ليست مجانية".. بيان من نقابة الأطباء بشأن علاج حالات الطوارئ لمدة 48 ساعة

قالت نقابة الأطباء أنها تابعت باهتمام بالغ التصريحات الصادرة عن وزير الصحة والسكان بشأن تقديم خدمات الطوارئ مجانًا لمدة 48 ساعة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

تأكيدًا لمصراوي.. أسعار الحج 2026 لن تشهد تغييرًا عن الموسم الماضي

قال يسري السعودي، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة وعضو لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات، إن أسعار الحج السياحي 2025-2026 لن تشهد تغييرا عن الموسم السابق.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

موعد انعقاد أولى جلسات مجلس الشيوخ

يستعد مجلس الشيوخ لافتتاح فصله التشريعي الثاني وعقد أول دور انعقاد، في النصف الثاني من شهر أكتوبر المقبل.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

محافظة القاهرة تكشف حقيقة ظهور أدخنة أعلى سنترال رمسيس

نفى المركز الإعلامي لمحافظة القاهرة ظهور أدخنة أعلى سنترال رمسيس وأكد أن ما ظهر هو غبار أتربة ناتج عن أعمال التجديد وذلك حسبما أفادت به قناة إكسترا نيوز

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

محافظ الجيزة يصدر حركة تغييرات في الإدارات الهندسية بعدد من الأحياء

أصدر المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، القرار رقم 1391 لسنة 2025، متضمنًا حركة تغييرات في القيادات بالإدارات الهندسية والتنظيمية بعدد من الأحياء، وذلك في إطار تحسين الأداء ورفع كفاءة العمل الإداري.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

"سياحة وتنمية".. مصر والبحرين يوقعان 8 وثائق في مجالات التعاون الثنائي

قال بيان صادر عن الحكومة، إن جلسة المباحثات الموسّعة المشتركة، التي عُقدت بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، اختتمت بتوقيع 8 وثائق في مجالات تخدم تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين مصر ومملكة البحرين.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

تأكيدًا لمصراوي.. العليا للحج تكشف عن بديل الحج البري 2026 حال إلغائه

أكد إيهاب عبد العال، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أنه حال إلغاء الحج البري 2026 سيكون الطيران بديلا عنه.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

أول بيان من جامعة الأزهر بشأن تطبيق نظام البرامج الخاصة

ناقش الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، مع عمداء ووكلاء الكليات البرامج الخاصة بنظام الساعات المعتمدة المقترحة للظهور في تنسيق هذا العام، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان عن هذه البرامج عقب الانتهاء من الموافقة عليها واعتمادها.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

موعد إجازة المولد النبوي 2025 للقطاعين العام والخاص والفئات المحرومة منها

يهتم عدد كبير من العاملين في القطاعين الخاص والعام، بالبحث عن موعد إجازة موعد مولد النبوي الشريف 2025-2026، والفئات المستحقة لها.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا