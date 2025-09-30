قام الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، بجولة ميدانية داخل إدارة الفتوى الشفوية بالدار، التقى خلالها بعدد من المواطنين المترددين على الإدارة لاستطلاع آرائهم حول مستوى الخدمات المقدمة، وسهولة الحصول على الفتوى، وجودة التواصل مع أمناء الفتوى.

وخلال الجولة، حرص المفتي على الاستماع المباشر لآراء الجمهور وملاحظاتهم، حول تجربتهم في تلقي الخدمة الإفتائية، ومدى رضاهم عن طريقة التعامل وسرعة الاستجابة ودقة الإجابات، وتابع طريقة استقبال الجمهور وتنظيم العمل داخل القاعات المخصصة للفتوى الشفوية، مشيدًا بانضباط الأداء وحسن ترتيب الإجراءات داخل الإدارة.

وبحسب بيان لدار الإفتاء، اليوم، أبدى المواطنون الذين التقى بهم المفتي رضاهم التام عن مستوى الخدمات الإفتائية المقدمة لهم داخل دار الإفتاء المصرية، حيث أشادوا بحسن الاستقبال وسهولة الحصول على الفتوى ودقة الإجابات المقدمة من السادة العلماء، موضحين أن أسلوب الشرح والتبسيط الذي يتبعه أمناء الفتوى يساعدهم على فهم الأحكام الشرعية بسهولة، ويعكس منهج دار الإفتاء الوسطي في التعامل مع قضايا الناس المختلفة.

وتأتي هذه الجولة في إطار اهتمام المفتي بتعزيز جودة خدمات الدار الإفتائية، وتطوير آليات التواصل مع المواطنين، بما يحقق رسالتها في نشر الوعي الديني الصحيح، وتقديم الفتوى في صورة تجمع بين العلم والرحمة، والدقة والوضوح.