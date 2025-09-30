إعلان

السكة الحديد مصر تُسيّر الرحلة الـ21 لقطارات العودة السودانيين

كتب : مصراوي

03:14 م 30/09/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    قطارات العودة السودانيين (4)
  • عرض 8 صورة
    قطارات العودة السودانيين (5)
  • عرض 8 صورة
    قطارات العودة السودانيين (6)
  • عرض 8 صورة
    قطارات العودة السودانيين (7)
  • عرض 8 صورة
    قطارات العودة السودانيين (8)
  • عرض 8 صورة
    قطارات العودة السودانيين (3)
  • عرض 8 صورة
    قطارات العودة السودانيين (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واصلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر جهودها في تسهيل عودة الأشقاء السودانيين إلى وطنهم.

وسيرت الهيئة، صباح اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025، الرحلة الـ21 من القطارات المخصصة لمبادرة العودة الطوعية، والتي تهدف إلى نقل الأشقاء السودانيين المقيمين في مصر بكل أمان وسلام.

وقد بلغ إجمالي عدد الركاب السودانيين الذين تم نقلهم عبر هذه الرحلات ما يزيد على 20 ألف راكب، في تأكيد عملي على التزام مصر بمساندة الأشقاء في مختلف الظروف.

ومن المنتظر أن يصل القطار محطة السد العالي الساعة 23:40 مساءً على أن يعود القطار ذاته لخدمة جمهور الركاب من محطة أسوان في تمام الساعة 11:30 صباح اليوم التالي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قطارات العودة السودانيين سكك حديد مصر عودة السودانيين

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تعديلات مفاجئة أغضبت العرب.. نتنياهو يقلب موازين خطة ترامب لغزة
تسرب نفطي برأس غارب يمتد 1.5 كيلومتر بعد كسر في خط زيت قديم
سعر بيع الدولار يهبط تحت 48 جنيها لأول مرة منذ أكثر من عام خلال تعاملات اليوم