السكة الحديد مصر تُسيّر الرحلة الـ21 لقطارات العودة السودانيين

واصلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر جهودها في تسهيل عودة الأشقاء السودانيين إلى وطنهم.

وسيرت الهيئة، صباح اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025، الرحلة الـ21 من القطارات المخصصة لمبادرة العودة الطوعية، والتي تهدف إلى نقل الأشقاء السودانيين المقيمين في مصر بكل أمان وسلام.

وقد بلغ إجمالي عدد الركاب السودانيين الذين تم نقلهم عبر هذه الرحلات ما يزيد على 20 ألف راكب، في تأكيد عملي على التزام مصر بمساندة الأشقاء في مختلف الظروف.

ومن المنتظر أن يصل القطار محطة السد العالي الساعة 23:40 مساءً على أن يعود القطار ذاته لخدمة جمهور الركاب من محطة أسوان في تمام الساعة 11:30 صباح اليوم التالي.