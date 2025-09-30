إعلان

وزير الإسكان: لا يوجد متقدم حصل على أكثر من قطعة أرض في "بيت الوطن" - فيديو

كتب : مصراوي

03:05 م 30/09/2025

المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم طرح 2004 قطعة في القاهرة الجديدة ضمن الطرح الأخير، ولا توجد مساحة جاهزة لطرح إضافي في نطاق القاهرة الجديدة، كما أن كل الأراضي التي تم إضافتها مواقعها مميزة، ولا صحة لطرح "البواقي".

وقال شريف الشربيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، إن الحكومة لديها حوكمة في تخصيص الأراضي، بأنه لا يجوز للمتقدم الحصول إلا على قطعة أرض واحدة، موضحًا أنه لا يوجد عميل في المرحلة العاشرة حصل على أكثر من قطعة أرض واحدة، ولا توجد أي مجاملة لأي أحد في الحصول على أي أراضٍ، كما تقرر مد فترة التقديم حتى 8 أكتوبر لتلبية حاجة المصريين بالخارج.

وأشار وزير الإسكان إلى أنه تم تلبية كل احتياجات من تقدموا لمبادرة "بيت الوطن"، كما تم طرح أراضٍ إضافية لاستيعاب الحوالات الكبيرة المتأخرة في مشروع "بيت الوطن"، كما تم طرح أراضٍ في كل محافظات الجمهورية ضمن مبادرة " بيت الوطن".

المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان برنامج على مسئوليتي مبادرة بيت الوطن

