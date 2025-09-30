سمير غطاس: خطة ترامب تحقق 3 مكاسب لأهل غزة أبرزها منع التهجير

كشف سمير غطاس، رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، عن تحليل مفصّل للاتفاق المعلن بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال غطاس خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر": ما حدث في المؤتمر الصحفي هو اتفاق.. هذا الاتفاق يحقق ثلاثة مكاسب رئيسية للشعب الفلسطيني، المكسب الأول والأساسي أنه لا يوجد تهجير، والثاني رفض فرض السيادة الإسرائيلية وضم أراضي الضفة الغربية.

وأشار إلى المكسب الثالث الذي وصفه بالأهم، قائلاً: "المكسب الثالث هو إنهاء الحرب"، موضحًا أن التنظيم الذي يعارض ويماطل ويناور ربما يكون من حقه نسبيًا، لكن لازم يشوف الناس ومعاناة الشعب".

وأكد غطاس على حجم الخسائر البشرية في غزة، مشيرًا إلى أن هليفي رئيس الأركان الإسرائيلي السابق أكد أن هناك 200 ألف فلسطيني سقطوا بين قتيل وجريح"، كما صرح رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية السابق بأن: "إحنا بنقتلهم عشان نكوي عيونهم ووعيهم عشان ما يعملوش كده تاني".

وتابع المفكر السياسي سمير غطاس: "يوميًا يقتل 100 فلسطيني ودي لا يمكن اعتبارها خسائر تكتيكية كما يدعي بعض قادة حماس.. المكاسب الحقيقية هي إنهاء هذا العذاب وإيقاف هذا القتل اليومي".

وأكد غطاس، أن المعيار الحقيقي يجب أن يكون لمصلحة القضية كلها ولمصلحة الشعب كله، قائلاً: "لا يجب أن تحسب لأشخاص ولا لحزب ولا لطائفة ولا لفصيل سياسي.. تتحسب لمصلحة القضية كلها وتتحسب لمصلحة الشعب كله".