في تسجيل نادر.. جمال عبد الناصر يكشف تداعيات نكسة 67 على مصر

كشف تسجيل نادر للرئيس الراحل جمال عبد الناصر، بثته فضائية "العربية"، عن تداعيات نكسة 1967 التي عاشتها مصر.

وقال عبد الناصر في اتصال مسجل مع الرئيس الموريتاني الأسبق المختار ولد داداه: "عيب أننا نطلب.. نفسنا لا تسمح لنا أن نطلب، ولكن الجزائريين لم يساعدونا بجنيه واحد".

وأضاف الرئيس الراحل في التسجيل الذي يمثل وثيقة تاريخية هامة "السعودية والكويت وليبيا دفعوا"، في إشارة إلى الدعم المالي الذي تلقيته مصر بعد الهزيمة، مؤكدًا أن هذا الدعم جاء "نتيجة مؤتمر" عُقد لدعم مصر.

وتابع عبد الناصر موضحًا حجم الكارثة: "هُجرنا نصف مليون مصري من قناة السويس، معامل البترول والسماد بتاعتنا كلها دُمرت، لم يساعدنا أحد، اعتمدنا على نفسنا ةفرضنا ضرائب كبيرة".

وانتقل للحديث عن المعاناة النفسية قائلاً: "نواجه مزايدات عربية سببت لنا أمراض نفسية أكثر من الإسرائيليين"، موضحًا أن "أما نقعد مع بعض نتكلم بيحصل فهم، لكن بعد كده في العلن بيحصل كلام آخر".

وأكد على خطورة الموقف في الأرض الفلسطينية المحتلة، قال عبد الناصر: "مصر كانت على خط النار، أنا بيني وبين اليهود 200 متر بس.. اللي هم قناة السويس"، متسائلاً بمرارة عن قدرة الجيوش العربية: "هل الجيش العراقي والسوري والأردني يستطيع أن يحرر؟ بيقولوا لا، يمكن بعد 30 سنة، لو بعد 30 سنة كله هيكون راح.. المليون ونص دول هيكونوا ضاعوا والأرض كلها ياخدوها اليهود وهيبنوا فيها مساكن".

واختتم عبد الناصر تسجيله مشيرًا إلى تباين مواقف بعض الأطراف العربية: "لما بيقعدوا معايا يجدوا كلامنا معقول لكن بره بيقولوا فيه مزايدات، هم الآن لا يحاربوا اسرائيل ولكن يحاربوا الأردن"، في إشارة إلى انشغال بعض الفصائل بصراعات داخلية بدلاً من مواجهة العدو الإسرائيلي.