كتب-عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، للشعب المصري في احتفال المولد النبوي، الذي أقيم ظهر الأربعاء بمركز المنارة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الصحة والتضامن تبحثان التعاون في البرنامج القومي للوقاية من التقزم وسوء التغذية

عقدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع الدكتورة مارجريت صاروفيم، نائب وزير التضامن الاجتماعي، بحضور قيادات الوزارتين، والمجلس القومي للسكان، وممثلي برنامج الغذاء العالمي، بهدف تعزيز التعاون في عدد من الملفات المشتركة التي تدعم صحة المواطن المصري وتنميته الشاملة.

"الصحة" تغلق 12 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان في كرداسة

أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق 12 مركزًا خاصًا لعلاج الإدمان والطب النفسي بمنطقة كرداسة بمحافظة الجيزة، بعد رصد مخالفات خطيرة تهدد سلامة المرضى خلال حملات تفتيشية مكثفة.

السبت المقبل.. مياه القاهرة تعلن قطع الخدمة عن عدة مناطق

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن مناطق مساكن "إسكندرية ٢ / مساكن الدلتا ٢/ إسكانات أطلس ٤ / إسكانات الجمهورية ۱ ، ۲ / إسكانات القاهرة و+هـ" / مساكن العاملين بمحطة البركة / منطقة الشواكر التابعة لمحافظة القليوبية)، وضعفها بمناطق العبد ٧٠٠ واسبيكو القديم والجديد.

فيديو.. الرئيس السيسي يشهد احتفال المولد النبوي الشريف بمركز المنارة

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فعاليات الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، والمقام بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

وزيرا الزراعة والشؤون النيابية يترأسان وفدًا مصريًا لزيارة التعاونيات بإيطاليا

غادر علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، القاهرة على رأس وفد تعاوني زراعي، لزيارة معهد سيام باري في إيطاليا، بهدف الاطلاع على منظومة التعاونيات الزراعية هناك.

تأييد ودعاء.. ماذا قال شيخ الأزهر للرئيس السيسي بشأن القضية الفلسطينية؟

توجَّه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بحديث خاص إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: "إننا في الأزهر الشريف نشد على يديكم وندعو الله أن يقوي ظهركم، وأن يوفقكم في ما أنتم ماضون فيه من الثبات على الموقف الرافض لذوبان القضية الفلسطينية، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه، والرفض القاطع لمؤامرات التهجير والتشبث بالموقف المصري التاريخي في حماية القضية الفلسطينية ومساندة الفلسطينيين".

عاجل.. رئيس الوزراء يعقد جلسة مباحثات موسعة مع ولي عهد مملكة البحرين

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، جلسة مناقشات موسعة مع الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي عهد مملكة البحرين، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

السيسي للمصريين: ندرك ما يدور حولنا ولدينا إجراءات مدروسة

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة مهمة إلى الشعب المصري في احتفال المولد النبوي، الذي أقيم ظهر الأربعاء بمركز المنارة.

عاجل.. الرئيس السيسي يشهد احتفال المولد النبوي الشريف

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الآن، احتفال المولد النبوي الشريف الذي أقيم بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، في حضور عدد من كبار رجال الدولة والشخصيات العامة.

موعد انعقاد أولى جلسات مجلس الشيوخ

يستعد مجلس الشيوخ لافتتاح فصله التشريعي الثاني وعقد أول دور انعقاد، في النصف الثاني من شهر أكتوبر المقبل.

إجازة المولد النبوي 2025.. تفاصيل قرار حكومي والفئات المستثناة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس 4 سبتمبر 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة المولد النبوي الشريف، والذي يوافق 12 ربيع الأول 1447 هجريًا، وذلك لجميع العاملين في القطاعين العام والخاص.

ارتفاع الرطوبة وشبورة.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة بداية من غدٍ الخميس إلى الإثنين المقبل.

