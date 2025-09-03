تفاصيل اجتماع الهيئة الوطنية للصحافة مع مجلس نقابة الصحفيين

كتب-عمرو صالح:

واصلت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجى، جلسات النقاش تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بوضع خارطة طريق لتطوير المحتوى الإعلامي.

وبحسب بيان الهيئة أكد الشوربجي أهمية الجلسة التي تأتي تلبية لدعوة وتوجيهات رئيس الجمهورية مضيفا أن الهيئة سوف تستمع إلى كل الرؤى والمقترحات من كافة الأطياف الصحفية وبلورتها فى خارطة طريق تعبر عن رؤية الهيئة لتقديمها إلى مؤسسة الرئاسة.

وأشار الشوربجى إلى أن صناعة الصحافة صعبة جدا ومكلفة والهيئة تعمل بكل جهد من أجل الحفاظ على الصحافة القومية فى ظل تحديات ضخمة سواء فى التكلفة أو سوق الإعلانات أو تراكم المديونيات.

ولفت الشوربجي إلى المحاولات الجادة التي تبذلها الهيئة لاستثمار الأصول المملوكة للمؤسسات الصحفية بشكل جيد يضمن تحقيق مردود مالى يساهم فى تحقيق رسالة المؤسسات.

وقال الشوربجي أنه كانت هناك مشكلة كبيرة وهى القروض التجارية للبنوك على كافة المؤسسات الصحفية ولم يكن هناك سداد ولذلك تراكمت بشكل كبير.

وتابع: نجحت الهيئة بالتعاون مع كافة الجهات أن تصل إلى هيكلة شاملة لهذه الديون والآن لا توجد ديون تجارية على المؤسسات الصحفية.

وأوضح الشوربجى أن المشكلة فى الديون السيادية بسبب عدم التزام المؤسسات بسداد الضرائب والتأمينات لعقود مضت والآن الهيئة نجحت فى عقد بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتأمينات ولأول مرة تم سداد ٣٠٧ مليون جنيه للتأمينات خلال عام واحد، ويتم العمل على طرح رؤية للتعامل مع ديوان الضرائب.

وقال الشوربجي أن المادة الصحفية التي تقدم الآن جيدة لكن طموحنا أكثر وأكبر بكثير وهو ما يتم العمل عليه بالتنسيق مع رؤساء التحرير من خلال آليات عديدة، مشيراً إلى ما شهدته البوابات الإلكترونية التابعة للمؤسسات القومية من تطوير وتحديث مستمر لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، مؤكداً استمرار الهيئة في هذا النهج وحرصها الدائم على تطوير المحتوى الصحفي المقدم سواء ورقياً أو الكترونياً.

وفي نهاية اللقاء ، تقدم المشاركون بالشكر لرئيس الهيئة على تنظيم هذه الجلسات والنقاش الصريح والحضور المتنوع الذى يحقق المصلحة الوطنية والمهنية ويؤكد على الانفتاح على كل الآراء.

شارك في الجلسة عدد من النقابيين من أبناء المؤسسات القومية، خالد البلشى نقيب الصحفيين، وأعضاء المجلس الحاليين جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة ومحمد شبانة وعبد الرؤوف خليفة وحسين الزناتى ومحمد يحيى.

ومن كبار القيادات النقابيّة الكاتبة الكبيرة أمينة شفيق ويحيى قلاش نقيب الصحفيين الأسبق وعبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين الأسبق وحاتم زكريا سكرتير عام النقابة الأسبق ودعاء النجار عضو مجلس النقابة السابق .

وبمشاركة علاء ثابت وكيل الهيئة الوطنية للصحافة ومروة السيسى أمين عام الهيئة والدكتور سامح محروس عضو مجلس الهيئة والدكتور أحمد مختار مستشار رئيس الهيئة ووليد عبد العزيز وسامح عبدالله.

وبحضور الدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس ادارة مؤسسة الأهرام وإسلام عفيفى رئيس مجلس ادارة الاخبار وماجد منير رئيس تحرير الأهرام والدكتور أسامة السعيد رئيس تحرير الأخبار وأحمد ايوب رئيس تحرير الجمهورية والدكتور أيمن عبد الوهاب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

