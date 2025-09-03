إعلان

السبت المقبل.. مياه القاهرة تعلن قطع الخدمة عن عدة مناطق

03:46 م الأربعاء 03 سبتمبر 2025

قطع مياه الشرب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن مناطق مساكن "إسكندرية ٢ / مساكن الدلتا ٢/ إسكانات أطلس ٤ / إسكانات الجمهورية ۱ ، ۲ / إسكانات القاهرة و+هـ" / مساكن العاملين بمحطة البركة / منطقة الشواكر التابعة لمحافظة القليوبية)، وضعفها بمناطق العبد ٧٠٠ واسبيكو القديم والجديد.

وبحسب بيان يأتي القطع لقيام الشركة بأعمال صيانة برافع أطلس بمدينة السلام.

وأكدت الشركة أن قطع الخدمة سيكون يوم السبت الموافق ٦-٩-٢٠٢٥ اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء نفس اليوم ولمدة 8 ساعات.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة انقطاع المياه.

كما دفعت الشركة بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ أو على خدمة الواتساب على رقم ٠١٢٠٦٦٦٥١٢٥.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قطع المياه شركة مياه الشرب بالقاهرة أعمال صيانة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تأييد ودعاء.. ماذا قال شيخ الأزهر للرئيس السيسي بشأن القضية الفلسطينية؟
السيسي للمصريين: ندرك ما يدور حولنا ولدينا إجراءات مدروسة
الأعلى للإعلام: استثناء القنوات الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا من ضوابط "البرامج الرياضية"
موعد إعلان رئيس الجمهورية أسماء المعينين في مجلس الشيوخ
ارتفاع الرطوبة وشبورة.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة