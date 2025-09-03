السبت المقبل.. مياه القاهرة تعلن قطع الخدمة عن عدة مناطق

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن مناطق مساكن "إسكندرية ٢ / مساكن الدلتا ٢/ إسكانات أطلس ٤ / إسكانات الجمهورية ۱ ، ۲ / إسكانات القاهرة و+هـ" / مساكن العاملين بمحطة البركة / منطقة الشواكر التابعة لمحافظة القليوبية)، وضعفها بمناطق العبد ٧٠٠ واسبيكو القديم والجديد.

وبحسب بيان يأتي القطع لقيام الشركة بأعمال صيانة برافع أطلس بمدينة السلام.

وأكدت الشركة أن قطع الخدمة سيكون يوم السبت الموافق ٦-٩-٢٠٢٥ اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء نفس اليوم ولمدة 8 ساعات.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة انقطاع المياه.

كما دفعت الشركة بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ أو على خدمة الواتساب على رقم ٠١٢٠٦٦٦٥١٢٥.