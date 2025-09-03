إعلان

"عبوات غير مطابقة".. تحذير رسمي من دواء شهير للكحة

11:39 ص الأربعاء 03 سبتمبر 2025

هيئة الدواء المصرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد جمعة:
أصدرت هيئة الدواء المصرية تحذيرًا من عبوات "غير مطابقة للمواصفات" من دواء متداول لعلاج السعال.


تفصيلياً، ذكرت الهيئة في منشور حمل رقم 59 لسنة 2025، أن التحذير يشمل التشغيلة رقم "422015" من دواء "MucophyllineOral Syrup"؛ مرجعة ذلك إلى كون المستحضر صادر له عدم مطابقة من قِبل معامل هيئة الدواء.


دواء ميوكوفللين شراب للأطفال والكبار (mucophylline syrup) من أشهر الأدوية التى يتم تناولها لعلاج الكحة والبلغم وتوسيع الشعب الهوائية.


وأكدت هيئة الدواء أن هذا التنبيه خاص بالتشغيلة الواردة في المنشور فقط ولا ينطبق على تداول المستحضر بشكل عام.


ودعت هيئة الدواء الصيدليات ومنافذ التوزيع إلى التوقف عن تداول التشغيلات المذكورة في المنشور.


وبالنسبة للمواطنين، ففي حالة الشك أو الحاجة إلى المزيد من الاستفسارات، يمكن التواصل مع الهيئة عبر الخط الساخن 15301 أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي.


1

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هيئة الدواء المصرية دواء للكحة علاج السعال
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تحذير من الشبورة وظهور السحب المنخفضة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة