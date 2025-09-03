"عبوات غير مطابقة".. تحذير رسمي من دواء شهير للكحة

كتب- أحمد جمعة:

أصدرت هيئة الدواء المصرية تحذيرًا من عبوات "غير مطابقة للمواصفات" من دواء متداول لعلاج السعال.



تفصيلياً، ذكرت الهيئة في منشور حمل رقم 59 لسنة 2025، أن التحذير يشمل التشغيلة رقم "422015" من دواء "MucophyllineOral Syrup"؛ مرجعة ذلك إلى كون المستحضر صادر له عدم مطابقة من قِبل معامل هيئة الدواء.



دواء ميوكوفللين شراب للأطفال والكبار (mucophylline syrup) من أشهر الأدوية التى يتم تناولها لعلاج الكحة والبلغم وتوسيع الشعب الهوائية.



وأكدت هيئة الدواء أن هذا التنبيه خاص بالتشغيلة الواردة في المنشور فقط ولا ينطبق على تداول المستحضر بشكل عام.



ودعت هيئة الدواء الصيدليات ومنافذ التوزيع إلى التوقف عن تداول التشغيلات المذكورة في المنشور.



وبالنسبة للمواطنين، ففي حالة الشك أو الحاجة إلى المزيد من الاستفسارات، يمكن التواصل مع الهيئة عبر الخط الساخن 15301 أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي.





