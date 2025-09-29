استشاري بطب قصر العيني: أمراض القلب والشرايين القاتل الأول عالميًا

حذر الدكتور سامح القفاص، استشاري وأستاذ مساعد طب القلب والقسطرة، من التزايد المستمر في معدلات الإصابة بأمراض القلب والشرايين على مستوى العالم.

خلال حواره مع الغعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "الساعة 6"، على قناة الحياة، أكد القفاص أن الدراسات الطبية الحديثة تثبت أن هذه الأمراض لا تزال تحتل المرتبة الأولى كسبب للوفيات حول العالم، وذلك نتيجة انتشار الأنماط الحياتية غير الصحية.

وأشار القفاص إلى أن أسلوب الحياة الحديث الذي يعتمد على قلة الحركة والجلوس لفترات طويلة يعد من أبرز العوامل المباشرة المساهمة في هذه الأمراض. موضحًا أن الرجال أكثر عرضة للإصابة من النساء، كما أن التاريخ العائلي والجينات يلعبان دورًا مهمًا في زيادة احتمالات الإصابة.

وتابع قائلًا: "إن التدخين والوزن الزائد والسمنة، بالإضافة إلى أمراض مثل السكري وارتفاع الدهون، تمثل جميعها عوامل خطر رئيسية تُسرّع من ظهور أمراض القلب"، مضيفًا أن مرض السكري بشكل خاص يسهم في زيادة الحالة الالتهابية المزمنة داخل الجسم، مما يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية.

ونوه إلى خطورة الدهون الحشوية التي تتراكم حول الأعضاء الداخلية، موضحًا أنها من أخطر أنواع الدهون التي تؤدي إلى ترسيب الكوليسترول في الشرايين، وبالتالي تتسبب في التجلطات الدموية وأمراض القلب الخطيرة.

وأكد القفاص أن التوتر والضغط النفسي من العوامل التي تسهم بشكل مباشر في تكوين الدهون الحشوية، مشيرًا إلى أن هذا يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب، خاصة عندما يقترن ذلك بنمط غذائي غير صحي يعتمد على الأطعمة المصنعة والدهون المهدرجة التي ترفع مستويات الكوليسترول الضار في الدم.

وأضاف أن الوقاية تبدأ من تبني نمط حياة صحي، موضحًا أن هذا يشمل ممارسة النشاط البدني المنتظم، وتناول الأطعمة المفيدة للقلب، ومراقبة مستويات السكر والدهون في الجسم، فضلًا عن الامتناع عن التدخين.