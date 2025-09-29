وزير التموين: "Carry On" خطوة لتحديث 1060 منفذًا للمجمعات الاستهلاكية

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن إطلاق سلسلة فروع Carry On" يمثل خطوة استراتيجية ضمن خطة شاملة لتحديث المجمعات الاستهلاكية في مصر، بهدف تقديم خدمات عالية الجودة بأسعار تنافسية.

خلال حواره على قناة "إكسترا نيوز"، قال فاروق إن هذه المبادرة تهدف إلى تطوير حوالي 1060 منفذًا منتشرًا في جميع أنحاء الجمهورية، مضيفًا أن الفروع الجديدة ستتيح للمواطنين الحصول على السلع التموينية والمنتجات الأساسية بأسعار مماثلة للسلاسل التجارية الكبرى.

وأوضح الوزير، أن التعاون مع القطاع الخاص يشكل ركيزة أساسية لنجاح هذا المشروع، موضحًا: "ننسق مع جهات مثل جهاز مستقبل مصر ووزارة الزراعة، إلى جانب دمج نحو 30 ألف بقال تمويني ضمن مظلة Carry On".

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن هذا الدمج يضمن تقديم الخدمات بنفس المعايير العالية، مع الحفاظ على سهولة الوصول للمواطنين في مختلف المحافظات.

وأضاف أن جميع أجهزة الدولة تعمل بتناغم لإنجاح هذا النموذج الجديد، مؤكدًا أن المرحلة الأولى تشمل افتتاح 3 فروع، مع خطة توسعية تدريجية لتشمل كافة المنافذ المنتشرة بالبلاد.

وتبع فاروق، أن هذا المشروع يعزز العدالة الاجتماعية من خلال توفير بيئة تسوق متطورة وسلع بأسعار عادلة، مشيرًا إلى أن التنسيق مع الشركاء في القطاعين العام والخاص سيضمن استدامة المبادرة.

وأشار فاروق إلى أن مبادرة "تخفيف الأعباء"، التي بدأت في 5 أغسطس، تركز على التعاون مع الغرف التجارية والمنتجين لمراقبة الأسعار والحد من أي زيادات غير مبررة.

وأضاف أن الوزارة تواصل جهودها في الرقابة على الأسواق لضمان التزام التجار بالأسعار المعلنة، مؤكدًا أن هناك تفاهمًا مع المصنعين والتجار لعدم رفع الأسعار في ظل تراجع التضخم.