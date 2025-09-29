البيئة تبحث آخر استعدادات استضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية برشلونة

اختتمت وزارة البيئة مشاركتها في فعاليات اجتماع نقاط الاتصال لاتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث (اتفاقية برشلونة) في العاصمة اليونانية أثينا، والذي يعد الاجتماع الأخير قبل انعقاد مؤتمر الأطراف للاتفاقية الذي تستضيفه القاهرة خلال الفترة من 2-5 ديسمبر المقبل.

وأكدت منال عوض، القائمة بأعمال وزير البيئة، أن استضافة المؤتمر في مصر يعد استثمارًا لنجاحاتها في استضافة المؤتمرات الدولية، وخاصة في مجال البيئة والمناخ، حيث نجحت في جمع أصوات العالم وتسليط الضوء على شواغلهم والخروج بنتائج تبني خطوات مهمة سواء بعد استضافة مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP14 في 2018، ومؤتمر اتفاقية المناخ COP27 في 2022.

شارك في الاجتماع الدكتورة هبه شعراوي، رئيس الإدارة المركزية للسواحل والبحيرات والموانئ بوزارة البيئة، ومنسق خطة عمل البحر المتوسط والمنسق الفني لمؤتمر الأطراف، وهالة إبراهيم، مدير عام إدارة الأزمات ونقطة اتصال المركز الإقليمي لمكافحة الطوارئ البحرية.

وتضمن الاجتماع صياغة عدد من القرارات ذات الصلة في شكل المسودة النهائية تمهيدًا لاعتمادهم خلال المؤتمر وترأس الوفد المصري مجموعة العمل المسؤولة عن صياغة إعلان القاهرة المقرر إطلاقه في نهاية مؤتمر الأطراف القادم.

وعلى هامش الاجتماع، عقد الوفد المصري، اجتماعًا مع رئيس اتفاقية برشلونة الحالي ممثل دولة سلوفينيا، لتبادل الرؤى والسيناريوهات المقترحة حول تسليم الرئاسة المقبلة إلى مصر خلال فعاليات الشق الوزاري المقرر ضمن أجندة المؤتمر.

وقد تم عرض فيلم تسجيلي حول نجاحات الدولة المصرية من خلال وزارة البيئة في استضافة مؤتمرات الأطراف السابقة سواء الخاص بالتنوع البيولوجي أو بالتغيرات المناخية، واستعراض الموقف الأخير للترتيبات المتعلقة بإقامة المؤتمر.

