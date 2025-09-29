شراقي: استمرار الفيضان الكبير من سد النهضة لليوم الخامس على التوالي

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، إنه منذ افتتاح سد النهضة 9 سبتمبر الجاري، والتصريف أكثر من 450 مليون م3/ يوم، حتى وصل ذروته عند 750 مليون م3/ يوم، خلال الأيام الخمسة الأخيرة، واليوم انخفض قليلًا إلى 699 مليون م3، إلا أنه يظل مرتفعًا أكثر من ضعف الإيراد الطبيعي في هذا الوقت والذي يبلغ 300 مليون م3.

وأضاف "شراقي"، عبر حسابه على فيسبوك: "كما يواصل منسوب النيل الأزرق والنيل الرئيسي عند الخرطوم ارتفاعه حتى وصل 17.23م مرتفعًا عن أمس بمقدار 11 سم، وعن مستوى الفيضان 73 سم، والرقم القياسي المسجل هو 17.66 مترًا في 6 سبتمبر 2020".

وتابع: "كما يرتفع في نفس الوقت النيل الأبيض طبيعيًا نتيجة الأمطار الإثيوبية على نهر السوباط الذي يلتقي من بحر الجبل في جنوب السودان مكونًا النيل الأبيض مساهمًا بحوالي 15% من إيراد النيل، أما النيل الأزرق يساهم بنحو 60%".

وأشار إلى أن من المتوقع انخفاض التفريغ من سد النهضة خلال أيام قليلة بوصول منسوب البحريرة إلى مستوى التخزين الطبيعي عند 638 م، تاركًا مترين للطوارئ، ثم يتم تصريف مقدار الإيراد اليومي فقط.

واختتم "شراقي"، قائلًا: "يُعاد النظر في شأن التوربينات إذا كان من الممكن أن تبدأ العمل قريبًا فسوف يتم تصريف الإيراد السنوي من خلالها، وفي حالة استمرار تعثرها فلا بد من فتح عدد من بوابات المفيض بقدر الإيراد اليومي الذيث ينخفض مع نهاية الموسم إلى 200 مليون م3 نهاية أكتوبر المقبل".

اقرأ أيضًا:

اليوم.. "حماة الوطن" يعقد مؤتمره العام لاختيار رئيس جديد

تعرف على موعد شهر رمضان 2026 وأول أيامه فلكيًا

أجواء خريفة والقاهرة تسجل 33 درجة.. تعرف على تفاصيل طقس الإثنين