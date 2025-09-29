"حماة الوطن" يكشف عن تفاصيل اختيار رئيسه الجديد واستعداده للانتخابات

كتب- عمرو صالح:

قال الدكتور عمرو سليمان، المتحدث الرسمي باسم حزب حماة الوطن، إن الحزب سيعقد اليوم الإثنين موتمرًا عامًّا بمركز المنارة بالقاهرة الجديدة؛ لاختيار رئيسه الجديد، خلفًا للراحل الفريق جلال هريدي.

وأوضح سليمان، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن الخيار يقع بين مرشحَين؛ هما الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، والفريق طيار محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني السابق.

وتابع المتحدث الرسمي باسم حزب حماة الوطن: وسيحضر المؤتمر كل قيادات الحزب وكوادره، ويأتي ذلك في إطار المشاركة والتوافق حول قيادة المرحلة المقبلة للحزب.

وقال نصير، بشأن استعدادات الحزب لانتخابات مجلس النواب 2025، إن الحزب وضع ضوابط صارمة لاختيار مرشحيه تتمثل في النزاهة والشفافية والخبرة التشريعية ومدى التلاحم مع الجماهير بالشارع ومدى خبراته بالمشروعات التنموية التي تنفذها الدولة وقدرته على إيصال ثمارها لأهالي دائرته، مؤكدًا أن الإعلان عن أسمائهم سيكون خلال الأيام المقبلة .

