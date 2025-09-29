يستعرض مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في أولى جلسات دور الانعقاد السادس، يوم الأربعاء المقبل، كتاب رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ويستمع مجلس النواب، خلال الجلسة، إلى بيان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في شأن المواد محل الاعتراض؛ حيث وجَّه مجلس النواب الدعوةَ لإلقاء بيانه عملًا بحكم الفقرة الثالثة من المادة 177 من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تقضي بأنه في حالة اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون، يعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض، ويجوز له أن يدعو رئيس مجلس الوزراء؛ للإدلاء ببيان في هذا الشأن.

ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به في ذات الجلسة إلى "اللجنة العامة".

ويناقش مجلس النواب، في جلسته يوم الخميس المقبل، تقرير اللجنة العامة عن رسالة رئيس الجمهورية بالاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وعن بيان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في ذات الشأن.

